Fren arızası iddia edilen traktör İslahiye'de devrildi

olayın gelişimi:

Gaziantep'in İslahiye ilçesi kırsal Örtülü Mahallesi'nde, iddialara göre fren arızası yaşayan bir traktör seyir halindeyken kontrolden çıktı ve bir süre ilerledikten sonra devrilerek yan yattı. Sürücünün ve traktörün plakasının henüz öğrenilmediği bildirildi.

Kaza sırasında çevrede bulunan vatandaşlar hızla olay yerine gelerek sürücünün yardımına koştu. Olay yerine intikal eden görevli ya da resmi bir kurumdan yapılan açıklama olmamakla birlikte, kaza sonucu yaralanan olmadığı ve yalnızca traktörde maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

çevredekilerin müdahalesi ve inceleme:

Olay sonrası çevredeki vatandaşların müdahalesi kazazedeyi ilk anda güvence altına aldı. Yetkililer veya jandarma tarafından yapılacak resmi incelemenin ardından fren arızasının kesin nedeninin belirleneceği ifade edildi. Şu aşamada kazanın nedeni olarak fren arızası iddiası öne çıkıyor.

Kaza, bölgede tarım araçlarının bakımının ve yol güvenliğinin önemini bir kez daha hatırlattı. Yetkililerin ve araç sahiplerinin düzenli bakım ve kontrol uygulamalarına dikkat etmesi gerektiği vurgulanıyor.

GAZİANTEP'İN İSLAHİYE İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN TRAKTÖRÜN DEVRİLMESİ SONUCU YARALANAN OLMAZKEN MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.