Erzurum'da gönüllülüğe yeni soluk: iyilik atölyeleri dualarla açıldı

Açılış töreni ve ilk değerlendirmeler:

Palandöken İlçe Müftülüğüne bağlı 'İyilik Atölyeleri', Erzurum İl Müftülüğü öncülüğünde ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Kolları Erzurum Şubesi organizasyonuyla dualarla hizmete açıldı. Program, Palandöken İlçe Müftüsü Selman Yaşar’ın açış konuşmasıyla başladı; konuşmada atölyelerin yerel dayanışma ve gönüllülük çalışmalarına sağlayacağı katkılar vurgulandı.

konuşmalar ve kurumların rolleri:

Programda söz alan TDV Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürlüğü (KAGEM) Müdürü Ayşe Nur Kapusuz ve İl Müftüsü Yaşar Çapçı, atölyelerin amaçları, yürüteceği projeler ve toplumsal dayanışmayı güçlendirecek yöntemler hakkında bilgi verdi. Konuşmalarda, yerel ihtiyaçlara yönelik sosyal yardım ve gönüllülük faaliyetlerinin önemine dikkat çekildi.

katılımcılar ve ritüel:

Açılış merasimine yüksek katılım oldu; törene Vali Aydın Baruş’un eşi Nagihan Baruş, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’ın eşi Hülya Sunar, İl Müftüsü Yaşar Çapçı’nın eşi Hilal Çapçı ile İl Müftü Yardımcısı Özlem Gülbe katıldı. Açılış, Yaşar Çapçı’nın yaptığı dua ve ardından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle tamamlandı.

atölyelerin hedefleri ve beklenen etkiler:

Dualarla hizmete giren İyilik Atölyeleri, programın açıklamasına göre gerçekleştireceği sosyal yardımlaşma ve gönüllülük faaliyetleriyle Erzurum genelinde iyiliğin yaygınlaştırılmasına öncülük etmeyi amaçlıyor. Yerel aktörlerin, gönüllülerin ve sivil toplumun bir araya geldiği bu tür yapıların, hem acil ihtiyaçlara cevap verme hem de kalıcı sosyal dayanışma ağları oluşturma potansiyeli taşıdığı belirtildi.

Atölyelerin sahada uygulamaya dönük projelerle nasıl bir etki yaratacağı, yürütülecek etkinliklerin düzenliliği ve gönüllü katılımının sürdürülebilirliği ile doğrudan bağlantılı olacak. Yetkililerin açıklamaları, programın öncelikli hedefinin toplumda paylaşma kültürünü güçlendirmek ve yerel düzeyde koordinasyonu artırmak olduğunu ortaya koyuyor.

Yerel düzeyde başlayan bu girişimin, planlanan faaliyetler ve gönüllü katılımı çerçevesinde Erzurum genelinde olumlu bir örnek teşkil etmesi hedefleniyor.

ERZURUM İL MÜFTÜLÜĞÜ ÖNCÜLÜĞÜNDE VE TÜRKİYE DİYANET VAKFI (TDV) KADIN KOLLARI ERZURUM ŞUBESİ ORGANİZASYONUYLA, PALANDÖKEN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNE BAĞLI "İYİLİK ATÖLYELERİ" DUALARLA AÇILDI.