Erzurum'da güvenlik ağı genişliyor: bir haftada 383 işletme denetlendi

Erzurum'da haftalık denetim karnesi

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttükleri denetim faaliyetlerini halk sağlığını koruma ve güvenilir gıda arzını sağlama hedefiyle sürdürdü. Müdürlüğün paylaştığı rapora göre bir hafta süren saha çalışmaları yoğun ve çok yönlü olarak gerçekleştirildi.

Denetim kapsamı:

Saha çalışmalarında, üretim, satış ve toplu tüketim yapılan işletmelerde hijyen şartları, izlenebilirlik, ürünlerin son tüketim tarihleri ve depolama koşulları titizlikle incelendi. 25 Eylül - 02 Ekim 2026 tarihleri arasındaki dönemde toplam 383 denetim raporlandı; ekipler farklı işletme tiplerinde uygulanan prosedürleri yerinde kontrol etti.

Numune alma ve laboratuvar süreci:

Rutin kontrollerin yanında mevzuat gereği veya şüphe halinde bazı ürünlerden numune alındı. Bu kapsamda toplam 12 farklı numune, Türk Gıda Kodeksi uygunluğunun laboratuvar ortamında incelenmesi amacıyla ilgili birimlere gönderildi. Analiz sonuçları, uygunsuzluk tespit edilmesi halinde izlenecek idari ve hukuki süreçler için temel oluşturacak.

Denetimler sırasında tespit edilen uygunsuzluklar ve riskli uygulamalar yazılı kayıt altına alınıp gerekli düzeltici faaliyetlerin uygulanması sağlanıyor; takip denetimleriyle uyumun kalıcı hale gelmesi hedefleniyor.

Vatandaş ihbarları ve iletişim kanalları:

Tüketici şikayet ve ihbarları da denetim sürecinin ayrılmaz parçası oldu. Bakanlığın Alo 174 Gıda Hattıına gelen 15 başvuru hızlıca değerlendirilip ilgili birimler tarafından takibe alındı. Müdürlüğün açıklamasında, vatandaşların karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu bu hatta bildirmelerinin önemine vurgu yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin mesai mefhumu gözetilmeksizin kararlılıkla devam edeceğini belirtti ve güvenilir gıda temini için hem saha kontrollerinin hem de halkın katılımının kritik olduğunu ifade etti.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, HALK SAĞLIĞINI KORUMAK VE GÜVENİLİR GIDA ARZINI SAĞLAMAK AMACIYLA KENT GENELİNDE YÜRÜTTÜĞÜ DENETİM ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. SON BİR HAFTADA GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMLI ÇALIŞMALARDA YÜZLERCE İŞLETME MERCEK ALTINA ALINDI.