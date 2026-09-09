Erzurum’da jandarma sorumluluk alanında 8 ayda 290 trafik kazası

kazaların genel görünümü:

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan Trafik İstatistik Bülteni'ne göre, Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde 2026 yılının ilk 8 ayında toplam 290 trafik kazası kaydedildi. Bu kazalardan 157'si ölümlü-yaralanmalı, 133'ü maddi hasarlı olarak sınıflandırıldı. Kazalarda 8 kişi hayatını kaybederken, 302 kişi yaralandı.

ağustos ayı verileri:

Ağustos ayında bölge genelinde 36 ölümlü-yaralanmalı ve 22 maddi hasarlı olmak üzere toplam 58 trafik kazası kayıtlara geçti. Bu ay içinde 3 kişi yaşamını yitirdi, 77 kişi yaralandı.