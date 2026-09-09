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Erzurum’da jandarma sorumluluk alanında 8 ayda 290 trafik kazası

Erzurum jandarma bölgesinde 2026'nın ilk 8 ayında 157'si ölümlü-yaralanmalı olmak üzere 290 trafik kazası oldu; 8 kişi yaşamını yitirdi, 302 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzurum’da jandarma sorumluluk alanında 8 ayda 290 trafik kazası

kazaların genel görünümü:

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan Trafik İstatistik Bülteni'ne göre, Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde 2026 yılının ilk 8 ayında toplam 290 trafik kazası kaydedildi. Bu kazalardan 157'si ölümlü-yaralanmalı, 133'ü maddi hasarlı olarak sınıflandırıldı. Kazalarda 8 kişi hayatını kaybederken, 302 kişi yaralandı.

ağustos ayı verileri:

Ağustos ayında bölge genelinde 36 ölümlü-yaralanmalı ve 22 maddi hasarlı olmak üzere toplam 58 trafik kazası kayıtlara geçti. Bu ay içinde 3 kişi yaşamını yitirdi, 77 kişi yaralandı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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