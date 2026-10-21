Erzurum'da kadın sağlığını güçlendirmeye yönelik eğitici eğitimi başlatıldı

Beş günlük eğitim programıyla saha odaklı bir hamle:

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi paydaşlığında düzenlenen Kadın Sağlığı Seminerleri Eğitici Eğitimi, Erzurum’da başladı. Program beş gün sürecek ve eğitimcilere kadın sağlığı, koruyucu sağlık, sağlık okuryazarlığı ile toplumsal güçlenme konularında kapsamlı bilgi aktarımı yapılacak.

Eğitimin hedefleri ve kurumlar arası iş birliği:

Program açılışında konuşan Mahmut Temel, verilen eğitimin yalnızca birey düzeyinde değil, aile ve toplum sağlığını güçlendirme yönüyle önem taşıdığını vurguladı. Temel, doğru ve güvenilir sağlık bilgisinin kadınlara ulaşmasının hayati olduğuna dikkat çekerek, eğitimci eğitimlerinin bu doğrultuda bir aracı olacağını belirtti. Ayrıca çalışmaların sürdürülebilirliği açısından yerel yönetimler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının ortak sorumluluğuna işaret etti.

Erzurum’un bu alanda pilot iller arasında yer almasının, uygulamaların yerelde yaygınlaşması için fırsat sunduğu belirtildi. Temel, eğitimi tamamlayacak katılımcıların öğrendiklerini kendi kurum ve çalışma alanlarında yaygınlaştırmasının hedeflendiğini ifade etti.

Programın içeriği ve uygulamalı yaklaşım:

Eğitimin içeriği TAPV Kadın Güçlendirme Programı Koordinatörü Deniz Özkor ile cinsel sağlık ve üreme sağlığı eğitmeni Nurşen Kanbur tarafından katılımcılara aktarılıyor. Program çerçevesinde ele alınan başlıklar arasında kadın sağlığının korunması, yaşam dönemlerine göre sağlık gereksinimleri, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, koruyucu sağlık hizmetleri, sağlık okuryazarlığı, doğru bilgiye erişim, iletişim teknikleri ve toplumsal güçlenme yer alıyor.

Teorik aktarımın yanı sıra eğitimlerde sahada uygulanabilir yöntemler ve iletişim becerileri üzerinde de duruluyor. Katılımcıların yalnızca bilgi edinmesi değil, öğrendiklerini sahada kadınlarla buluşturabilecek pratik yöntemleri kazanması amaçlanıyor. Uygulamalı çalışmalar ve karşılıklı deneyim paylaşımlarıyla iletişimin niteliğinin artırılması hedefleniyor.

Programın sonunda eğitimleri tamamlayan kişiler, edindikleri bilgi ve yöntemlerle kent genelinde yeni eğitimler düzenleyerek bilginin daha geniş bir kesime ulaşmasını sağlayacak. Bu yaklaşım, koruyucu sağlık anlayışını güçlendirmeye ve daha fazla kadının güvenilir sağlık bilgisine erişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Yerel paydaşlıkla yürütülen bu girişimin, Erzurum’da kadın sağlığı alanında farkındalık artırma ve toplumsal güçlenme açısından somut etkiler yaratması bekleniyor.

TÜRKİYE AİLE SAĞLIĞI VE PLANLAMASI VAKFI (TAPV) TARAFINDAN, ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PAYDAŞLIĞINDA DÜZENLENEN KADIN SAĞLIĞI SEMİNERLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ, ERZURUM’DA BAŞLADI.