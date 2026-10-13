Erzurum'da merakla başlayan istiridye mantarı girişimi bölgeye iş kapısı açmayı amaçlıyor

Meraktan üretime: genç girişimcilerin kısa öyküsü

Erzurum'da hobi olarak başladıkları istiridye mantarı yetiştiriciliğini ticari üretime dönüştürmeyi planlayan genç girişimciler, küçük adımlarla büyük hedeflere yürüyüşünü sürdürüyor. Atatürk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu Muhammed Şahin (25) ile lise mezunu Cihat Eymen Avcı (27), üç aylık çevrim içi eğitim ve uygulamalı denemelerin ardından Yakutiye ilçesi Rabiana Mahallesi'nde kiraladıkları 20 metrekarelik depoda üretime başladı.

hobiden profesyonele: üç aylık eğitim ve ilk denemeler

İkili, işin pratiğini öğrenmek için videolar izleyip makaleler taradı, yabancı kaynakları Türkçeye çevirerek literatürü takip etti. Şahin, pastörize etme, kuluçka sıcaklığı ve kompost bileşenleri konusunda Kayseri'de üretim yapan bir usta abladan destek aldıklarını, kompost içine ne kadar kepek, kireç, alçı veya mısır koçanı ekleneceğini titizlikle çalıştıklarını anlattı. Gençlerin amacı önce evde küçük denemelerle işe başlamaktı; başarılı sonuçlar, onları depo üretimine taşımaya yetti.

üretim tekniği ve kendi tohumlarını geliştirme süreci

Tohum ve torbaları Adana'dan temin eden ekip, samanı pastörize edip miselleri torbalara ekleyerek üretimi sürdürüyor. Torbaları sepetlere dizen gençler, hava akışını sağlamak için sepetleri bir dolu bir boş olacak şekilde yerleştirip basit bir raf sistemi kurdu. Bu süreçte en az dikkat çekeni; kendi kompostlarını ve mantar tohumlarını üretmeyi öğrenmeleri oldu. Kendi misellerini üretmeyi başaran ikili, bir sonraki üretim döneminde bu tohumları kullanmayı planlıyor.

büyüme hedefleri ve resmi destek beklentisi

İkili, üretimi büyüterek Doğu Anadolu Bölgesi'nde istihdam sağlama hedefi taşıyor. Şahin, istiridye mantarının tadının beklentilerini aştığını, daha önce mantar sevmediğini ancak üretip tattığında lezzetin ete çok benzediğini söyledi. Gençler, girişimlerini ölçeklendirip daha büyük bir üretim alanına geçebilmek için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger'den destek beklediklerini vurguluyor. Cihat Eymen Avcı da hobiyle başlayan sürecin istihdama dönüşmesi için büyüklerinden destek talep ettiklerini belirtti ve projeyi büyütmek için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Yaptıkları çalışmalar, basit ekipman ve yerel kaynaklarla başta Doğu Anadolu olmak üzere benzer iklim koşullarındaki bölgelerde istiridye mantarı üretiminin yaygınlaşabileceğine işaret ediyor. Genç girişimcilerin önümüzdeki dönemde kendi tohum ve kompost altyapılarını kullanması, maliyetleri düşürürken üretim kapasitesini artırma potansiyelini de beraberinde getiriyor.

ERZURUM'DA HOBİ OLARAK BAŞLADIKLARI İSTİRİDYE MANTARI ÜRETİMİNİ BÜYÜTEREK İSTİHDAM SAĞLAMAYI HEDEFLEYEN GENÇ GİRİŞİMCİLER, TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI'DAN DESTEK BEKLİYOR.