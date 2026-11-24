öğrencileri için ayağa kalkan öğretmen: enkazdan sınıfa dönüş

Hatay'da 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, Antakya Ekinci Mahallesi Maya Apartmanı'nda ailesiyle birlikte olan 42 yaşındaki sınıf öğretmeni Halil Uyan, binadan çıkmaya çalışırken merdiven boşluğuna düşerek yaklaşık 6 saat enkaz altında kaldı. Kurtarılmasının ardından yapılan tetkiklerde omzunda bir, sağ ayak bileğinde iki ve kalçasında üç kırık tespit edilen Uyan, çok sayıda ameliyat ve uzun bir rehabilitasyon sürecinin ardından görevinin başına döndü.

kurtarılış ve tedavi süreci:

Depremin anında üçüncü kattan düşen Uyan, apartmanın merdiven boşluğunda duvarların yıkılması sonucu enkaz altında kaldı ve yakınlarının müdahalesiyle yaklaşık altı saat sonra çıkarıldı. İlk müdahaleler sonrası ameliyatlar gerçekleştirildi ve bazı haber notlarında ameliyatların ardından yaklaşık 2 ay yatağa bağımlı kaldığı belirtilirken, Uyan'ın kendi ifadesinde bu sürenin yaklaşık 7 ay olarak anlatıldığı kaydedildi. Fizik tedavi süreci ise yaklaşık 2 yıl sürdü ve öğretmen halen ara ara tedavi görüyor.

Kendisi ve yakın çevresi tarafından aktarılanlara göre Uyan, bel, kalça ve omuz başta olmak üzere birden fazla bölgesinden operasyon geçirdi. Özellikle belindeki kırık nedeniyle şu an ameliyat olamıyor; doktorların operasyon sırasında yaşam riski değerlendirmesi nedeniyle bu girişime sıcak bakmadığı belirtildi. Bu nedenle Uyan bel kırığıyla yaşamayı ve her gün devam eden ağrılarıyla mesleğini sürdürmeyi kabul etmiş durumda.

okula dönüş ve mesleğe bağlılık:

19 yıllık öğretmen olan Halil Uyan, yaklaşık yedi aylık fiili göreve ara ve uzun süreli rehabilitasyonun ardından yeniden sınıfına döndü. Reyhanlı ilçesindeki Şehit Muhammed Sait Çelik İlkokulunda birinci sınıfları görevlendirilen Uyan, belindeki kırık ve her gün yaşanan ağrılara rağmen eğitim öğretimi sürdürmenin kendisi için en büyük motivasyon olduğunu söylüyor.

Uyan, yaşadıklarını anlatırken okuluna ve öğrencilerine kavuşma hayalinin iyileşme sürecinde en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu belirtiyor. Depremin ardından hem kendi ailesi hem de öğrencileri için hayata tutunma çabası veren öğretmenin dönüşü, okul ve bölge halkı açısından da moral kaynağı oldu.

Yaşadığı fiziksel kısıtlara rağmen sınıfa devam eden Uyan, öğrencileriyle yeniden bir arada olmanın kendisi için çok kıymetli olduğunu vurguluyor. Hem kurtarılış öyküsü hem de ameliyat ve rehabilitasyon süreci, öğretmenin mesleğine olan bağlılığını ve afet sonrası eğitimdeki ısrarını öne çıkarıyor.

Halil Uyanın öyküsü, deprem sonrası yaşanan kayıplara rağmen eğitimin ve öğretmenin toplum için taşıdığı önemi, bireysel direnç ve motivatesinin somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

ÖĞRETMEN HALİL UYAN