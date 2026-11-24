İl müdürünün ziyareti

Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Kürşat Bozkurt, Osmaneli ilçesinde bulunan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi’ni ziyaret ederek kütüphanede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette kütüphanenin fiziki koşulları ve çocuklara sunulan hizmetler hakkında bilgi alındı.

Çocuklara yönelik hizmet değerlendirmesi

Bozkurt, inceleme sırasında çocukların erken yaşta kitaplarla tanışmasının önemine vurgu yaptı. Okuma alışkanlığı ve hayal gücünün gelişimi konularına değinen müdür, kütüphanenin bu alandaki rolünü değerlendirdi.

Bozkurt'un açıklamaları

Bozkurt, "Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren kitaplarla tanışması, hayal dünyalarının gelişmesi ve okuma kültürü kazanmaları açısından büyük önem taşıyor. Bebek ve Çocuk Kütüphanemizin bu anlamda önemli bir hizmet sunduğunu düşünüyorum" dedi.

İL MÜDÜRÜ BOZKURT’TAN ÇOCUK KÜTÜPHANESİNE İNCELEME