Siirt'te yeni atama sonrası ilk temenniler

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez ve il yönetimi, Ülkü Ocakları Siirt İl Başkanlığı görevine atanan Süleyman Tayfur Kılıçvuran’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete, Türk Eğitim-Sen Siirt Şube Başkanı Görsel adı: Cengiz Özbilici de eşlik etti ve buluşma samimi bir ortamda gerçekleşti.

ziyaretin gündemi ve vurgulanan öncelikler:

Görüşmede, Siirt özelinde yürütülecek teşkilat çalışmaları ele alındı. Katılımcılar, özellikle yeni dönemde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun güçlendirilmesi gerektiği üzerinde durdu. Toplantıda teşkilatlar arasındaki koordinasyon ve uyumun artırılmasının, önümüzdeki süreçte kente olumlu yansımaları olacağı ifade edildi.

beklentiler ve kapanış:

Ülkü Ocakları Siirt İl Başkanlığı görevine atanan Süleyman Tayfur Kılıçvuran’ın sorumluluğu devralmasıyla kentte milliyetçi camiada daha dinamik bir dönemin başlaması beklendi. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve başarı temennilerinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sonlandı.

MHP SİİRT TEŞKİLATINDAN ÜLKÜ OCAKLARI İL BAŞKANI KILIÇVURAN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ