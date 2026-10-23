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Erzurum'da okullarda huzur için güvenlik önlemleri ayrıntılı şekilde ele alındı

Vali Aydın Baruş başkanlığında Erzurum'da toplanan İl Eğitim Güvenliği Kurulu, okul güvenliği, servis denetimleri ve madde bağımlılığı önlemlerini görüştü.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzurum'da okullarda huzur için güvenlik önlemleri ayrıntılı şekilde ele alındı

Erzurum Valiliği'nde yürütme kurulu bir araya geldi:

Erzurum'da okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin huzur ve güven ortamı içinde sürdürülmesi amacıyla, Vali Aydın Baruş başkanlığında 'İl Eğitim Güvenliği Yürütme Kurulu Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantı, Erzurum Valiliği toplantı salonunda yapıldı ve kurulun çalışma öncelikleri ele alındı.

toplantıda ele alınan tedbirler:

Kurulda, il genelindeki eğitim kurumlarında asayişin korunması ve öğrencilerin maruz kalabileceği risklerin önlenmesine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Özellikle servis araçlarının denetimi, okul çevrelerinde güvenlik önlemlerinin artırılması ve madde bağımlılığı başta olmak üzere olumsuzluklarla mücadele konuları detaylandırıldı.

uygulama ve kurum koordinasyonu:

Toplantıda, eğitim-öğretim döneminin huzur içinde tamamlanabilmesi için ilgili kurumların sahada koordineli ve aktif rol almasının gerekliliği vurgulandı. Vali Aydın Baruş'un yanı sıra il emniyet, jandarma, millî eğitim ve ilgili diğer kurum yöneticileri katılarak yürütülecek faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

ERZURUM’DA OKULLARDA EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN HUZUR VE GÜVEN ORTAMI İÇERİSİNDE SÜRDÜRÜLMESİ...

ERZURUM’DA OKULLARDA EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN HUZUR VE GÜVEN ORTAMI İÇERİSİNDE SÜRDÜRÜLMESİ AMACIYLA, VALİ AYDIN BARUŞ’UN BAŞKANLIĞINDA "İL EĞİTİM GÜVENLİĞİ YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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