Erzurum'da on gün süren Kızılay sokağı çocuklara iyilik ve dayanışmayı öğretti

Kızılay yerleşkesinde on gün süren buluşma

Türk Kızılay Erzurum Şubesi, Kızılay Haftası boyunca Kızılay yerleşkesinde düzenlenen etkinliklerle on gün süren bir şölen gerçekleştirdi. Kurulan Kızılay Sokağında her gün yüzlerce öğrenci ağırlandı; çocuklara paylaşma, yardımlaşma ve afet anında dayanışma temaları canlı deneyimlerle aktarıldı.

etkinliğin kapsamı:

Program kapsamında katılımcılar, aşevinin sunduğu paylaşma deneyimini görme fırsatı buldu, Bölge Afet ve Lojistik Merkezinin işleyişi hakkında bilgilendirildi ve Kızılay'ın sahadaki operasyonlarının temel ilkeleri anlatıldı. Etkinlikler çocuklara hem uygulamalı hem görsel anlatımlarla sunuldu ve ikramlar ile küçük hediyeler verildi.

gönüllülük ve eğitim:

Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bekmez etkinliğin amacını, birimlerin sahadaki rolünü ve gönüllülerin katkısını vurgulayarak açıkladı: Aşevimizden Bölge Afet ve Lojistik Merkezimize kadar tüm birimler sahada; aşevimiz ile paylaşmanın sıcaklığını, merkezimiz ile zor anlarda nasıl umut olduğumuzu, Kızılay Kadın ve Genç Kızılay gönüllülerinin enerjisiyle dayanışmanın en güzel halini öğrencilere aktarıyoruz. Çocukların yüzündeki gülümsemenin, aldıkları hediyeler ve ikramlarla arttığını belirtti.

Bekmez, geleceğin gönüllülerini yetiştirmenin önemine dikkat çekerek emeği geçen tüm çalışma arkadaşları ve gönüllülere teşekkür etti. Etkinlik, Kızılay ruhunun küçük yaşlarda benimsetilmesi ve toplum dayanışmasının güçlendirilmesi hedefiyle sona erdi.

TÜRK KIZILAY ERZURUM ŞUBESİ, KIZILAY HAFTASI’NI KIZILAY YERLEŞKESİNDE TAM ANLAMIYLA BİR İYİLİK VE BULUŞMA ŞÖLENİNE DÖNÜŞTÜRDÜ.