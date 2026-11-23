hava verileri ve ölçümler:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, dün saat 18.00 ile bugün saat 06.00 (UTC) arasında yapılan ölçümlerde Türkiye'nin en düşük gece sıcaklığı -10,8 derece ile Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) mevkisinde kaydedildi. Soğuk hava dalgası özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkisini sürdürdü.

en soğuk noktalar listesi:

Palandöken'i takip eden diğer düşük sıcaklık ölçümleri arasında Rize İkizdere Ovit Geçidi -10,5°C ve Van Çaldıran Aşağıyanıktaş köyü -10,0°C yer aldı. Bölgedeki diğer kaydedilen en düşük değerler şöyle: Bitlis Adilcevaz Çanakyayla köyü -9,6; Erzurum İspir Ulutaş -9,0; Ardahan Damal -8,9; Bayburt Merkez Yaylalar köyü -8,9; Ağrı Diyadin -8,5; Van Çaldıran Bezirhane köyü -8,4; Ardahan Göle -8,2.

etkiler ve uyarılar:

Soğuk havanın etkisiyle yüksek yerleşimlerde kırağı ve buzlanma olayları gözlendi. Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde beklenen don olaylarına karşı vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı; taşıt ve tarımsal alanlarda oluşabilecek buzlanma riskine karşı önlem alınması önerildi.

en sıcak nokta:

Aynı veri setinde ülkenin en yüksek sıcaklığı ise Mersin Silifke Taşucu açıklarında 19,4 derece olarak bildirildi. Bu fark, ülke genelinde kararlı ancak yerel olarak değişken bir sıcaklık dağılımı olduğuna işaret ediyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİNE GÖRE, TÜRKİYE’DE GECE SAATLERİNDE EN DÜŞÜK HAVA SICAKLIĞI SIFIRIN ALTINDA 10,8 DERECEYLE ERZURUM'UN PALANDÖKEN İLÇESİNDE ÖLÇÜLDÜ.