Sanayinin kaslı ustası Bekir Nas

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki oto sanayide büyüyen 27 yaşındaki usta Bekir Nas, çocukluğundan beri çalıştığı atölyede fiziksel gücüyle dikkat çekiyor. Zayıf olduğu dönemde başladığı vücut geliştirme sporu, Nas'ın iş hayatında da doğrudan karşılık buldu. Antrenörü Mazlum Aslan ile süren çalışmaları sonucu kas ve kuvvet kazanımı sağlayan usta, bugün ağır motor ve şanzımanları kaldırabiliyor.

Antrenman ve güç kazanımı:

Bekir Nas, vücut geliştirmeye başlamasının temel nedenini zayıf olması ve kilo almakta zorlanması olarak anlatıyor. Çocukluğunda yaklaşık 40 kilo olduğunu belirten Nas, antrenman ve beslenme düzeniyle kısa sürede ilerleme kaydettiğini vurguluyor. Spor hayatının yaklaşık 9 yıla yayıldığını söyleyen Nas, düzenli idman ve hocasının yönlendirmesiyle güçlenip performansını artırdığını aktarıyor.

Bu fiziksel gelişim, sanayide günlük işlerin yürütülmesinde somut değişikliklere neden oldu. Normalde 3-4 kişinin güçlükle taşıdığı veya caraskal yardımıyla kaldırılan yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki otomobil motorlarını tek başına kaldırabilmesi, hem iş yükünü azalttı hem de çevredeki ustaların ona güvenmesini sağladı.

Sanayideki rolü ve çevrenin tepkisi:

Nas, sadece kendi dükkanının değil, yakın tamirhanelerin de ağır parçalarında yardım için çağrılıyor. Ağır motor ve şanzıman gerektiğinde diğer ustalar onun yardımına başvuruyor; Nas da bu taleplere cevap vererek işlerin daha hızlı ve güvenli ilerlemesine katkı sağlıyor.

Motorları tek başına kaldırdığı anlara ilişkin insanlar ilk etapta şaşkınlık gösteriyor. Nas, çevresindekilerin başlangıçtaki tepkisini şöyle özetliyor: başta tuhaf bakıyorlar, sonra gücünün farkına varıp iyi dileklerde bulunuyorlar. Ayrıca bu anların sosyal medyada paylaşılması da ilgi çekiyor ve videolarının beğeni topladığı belirtiliyor.

Bekir Nas'ın hikâyesi, iş yaşamıyla sporu birleştirmenin somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Düzenli antrenman, doğru beslenme ve ustalık deneyiminin birleşmesiyle hem kendi işini kolaylaştırdığı hem de çevresine yardım eden bir profil oluştuğu görülüyor.

SANAYİDE 'KASLI USTA' OLARAK TANINAN NAS'IN GÜCÜNÜ BİLEN DİĞER OTO TAMİR USTALARI DA AĞIR MOTOR VE ŞANZIMANLARIN KALDIRILMASI GEREKTİĞİNDE KENDİSİNDEN YARDIM İSTİYOR. ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNİN YANI SIRA ÇEVREDEKİ TAMİRHANELERE DE YARDIMA GİDEN NAS, AĞIR PARÇALARI TEK BAŞINA KALDIRARAK USTALARIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR.