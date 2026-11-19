hakem ataması açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile Sarıyer arasında oynanacak karşılaşmanın hakem kadrosu belirlendi. Müsabakayı Şanlıurfa Bölgesi hakemi Ömer Faruk Gültekin yönetecek.

maçın hakemleri:

Gültekin'in yardımcılıklarını Kürşathan Akın ve Salih Burak Demirel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yusuf Ziya Gündüz olarak atandı.

müsabaka günü ve saati:

Kayserispor ile Sarıyer arasındaki mücadele 22 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Hakem ataması, iki takımın lig programı içinde resmi olarak ilan edildi.

Atamayla ilgili resmi duyuru, maçın adil ve düzenli bir şekilde yönetilmesi amacıyla federasyon tarafından açıklandı. Her üç saha hakeminin de görev dağılımı ve dördüncü hakemin atanması kamuoyuna belirtildi.

TFF 1. LİG'İN 15. HAFTASINDA KAYSERİSPOR İLE SARIYER ARASINDA 22 KASIM 2026 CUMARTESİ GÜNÜ OYNANACAK MÜCADELEDE HAKEM ÖMER FARUK GÜLTEKİN DÜDÜK ÇALACAK.