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Erzurum'da sağlıkçılar 151. haftada sessiz yürüyüşle Gazze'yi gündemde tuttu

Erzurum'da hekimler, sağlık çalışanları ve vatandaşlar Lalapaşa Camii önünden Yakutiye Medresesi'ne 151. haftada düzenlenen sessiz yürüyüşte Gazze'yi andı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum'da sağlıkçılar 151. haftada sessiz yürüyüşle Gazze'yi gündemde tuttu

Erzurum'da 151. hafta sessiz yürüyüşü:

Erzurum'da hekimler, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen sessiz yürüyüşün 151. haftasında bir araya geldi. Katılımcılar Lalapaşa Camii önünde toplandı ve ellerinde Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıyarak Yakutiye Medresesi önüne kadar yürüdü.

grup sözcüsünün mesajı:

Grup adına konuşan Atatürk Üniversitesi 5. sınıf öğrencisi Hakan Sümbül, Gazze'de yaşananlara dikkat çekti. Sümbül, 'Bizler, Erzurum Sessiz Yürüyüş Ekibi olarak; haftalardır süren sarsılmaz bir kararlılıkla, zamanın ve mekânın rehavetine kapılmadan bir kez daha meydanlardayız!' ifadelerini kullandı.

Sümbül, konuşmasında Gazze'nin temel ihtiyaçlara erişiminin ölüm kalım meselesine dönüştüğünü vurguladı ve basın özgürlüğünün hedef alınması nedeniyle bölgede habere ulaşmanın zorlaştığını söyledi. 'Fakat ekranlar sussa da, haberler kesilse de değişmeyen tek bir acı hakikat var: Gazze'de ateşkes yok, Gazze semalarından hâlâ bombalar yağıyor ve hâlâ mazlumların kanı toprağa akıyor!' sözleriyle duruma dikkat çekti.

boykot çağrısı ve Kudüs vurgusu:

Sümbül, Gazze'yi ve muhataplarını tanımanın önemine değinerek ekonomik ve manevi tepki mekanizmalarını savundu. Konuşmasında 'Seccadede dua, çarşıda ve markette boykot!' çağrısını yineleyerek tüketici boykotlarının sembolik ve pratik bir duruş olduğunu belirtti. Sümbül, karşı tarafın politikalarını tanıma ve genç kuşaklara aktararak tepkiyi süreklileştirmenin önemine vurgu yaptı.

Ayrıca Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya ilişkin olarak da dinleyicilere çağrıda bulunan Sümbül, 'İlk kıblemiz Beytülmakdis’i mutlaka ziyaret edin' diyerek imkânı olanların buraları görmesi gerektiğini söyledi. Bu ziyaretlerin manevi bir anlam taşıdığını ve görmenin okuyarak öğrenmekten farklı bir etki bırakacağını ifade etti.

Yürüyüş, katılımcıların ortak bildirisi ve Sümbül'ün çağrılarıyla sona erdi; grup, haftalık sessiz eylemlerini sürdürme kararlılığını yineledi.

ERZURUM’DA HEKİMLER, SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE VATANDAŞLAR, İSRAİL’İN GAZZE’YE YÖNELİK SALDIRILARINI...

ERZURUM’DA HEKİMLER, SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE VATANDAŞLAR, İSRAİL’İN GAZZE’YE YÖNELİK SALDIRILARINI PROTESTO ETMEK AMACIYLA DÜZENLENEN SESSİZ YÜRÜYÜŞÜN 151’İNCİ HAFTASINDA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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