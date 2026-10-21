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Erzurum'da sahafta ortaya çıkan Petrov'un 1928 Osmanlıca baskısı koleksiyona alındı

Grigoriy Petrov’un 1928'de Marifet Matbaası'nda Osmanlıca basılan 'Mefkûreci Muallim' adlı eseri Erzurum'da bir sahafta bulundu, koleksiyona alındı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Erzurum'da sahafta ortaya çıkan Petrov'un 1928 Osmanlıca baskısı koleksiyona alındı

Keşif ve koruma:

Erzurum'da bir sahafa vatandaşlardan gelen kitapların arasından çıkan eser, yapılan inceleme sonrası nadirliği nedeniyle ayrıldı ve sahafın koleksiyonunda muhafaza altına alındı. Kitabı bulan ve elinde tutan sahaftan edinilen bilgiye göre eser, farklı nedenlerle kitaplarını getiren vatandaşların arasında yer alıyordu; dikkat çekince ayrı bir yerde saklanmaya başlandı.

Sahafın değerlendirmesi:

31 yıldır sahaflık yapan Nizamaettin Korucu (64), eserin önemine vurgu yaparak Petrov’un daha çok 'Beyaz Zambaklar Ülkesinde' ile tanındığını, bu eserin Finlandiya kalkınmasında etkili olduğunu ve Türkiye'de de uzun süre gündemde kaldığını aktardı. Korucu, eserin ilk baskısının 1928 olduğunu, o dönemde satış fiyatının 20 kuruş olduğunu ve günümüzdeki karşılığının yaklaşık 1000 lira civarında değerlendirildiğini söyledi. Sahaf, eseri "çok nadir bulunan bir eser" olarak nitelendirdi.

Eserin içeriği ve tarihçesi:

Grigoriy Petrov’un 'Mefkûreci Muallim' olarak anılan kitabı, Türkiye'de genellikle İdealist Öğretmen başlığıyla biliniyor. Eserde, Moskova Üniversitesi'nde başarılı bir matematik profesörü olan Raçinski’nin kariyerini bırakıp köyüne dönmesi ve öğretmenliğe adanması üzerinden eğitimin toplum üzerindeki dönüştürücü gücü işleniyor. Yazarın özellikle eğitim ve toplum ilişkisine dair görüşleri, kitabın temel eksenini oluşturuyor.

Baskı bilgileri ve resmi tavsiye:

Eserin Osmanlıca baskısı, Marifet Matbaası tarafından 1928 yılında yayımlandı ve baskı 80 sayfa olarak kayda geçti; bu nedenle Harf İnkılabı'ndan önce basılmış bir nüsha olarak sinematografik ve bibliyografik açıdan önem taşıyor. Kitabın arka kapağında yer alan bilgilere göre, dönemin Maarif Vekâleti Petrov’un hem 'Beyaz Zambaklar Ülkesinde' hem de 'Mefkûreci Muallim' eserlerini memur ve öğretmenlere tavsiye etmişti. Türkiye'de ilk Türkçe çevirisini yapan ismin Ali Haydar Taner olduğu ve eserin resmi olarak yayımlandığı da kayıtlarda yer alıyor.

Sahafta ortaya çıkan bu nüsha, incelemenin ardından koleksiyona ayrıldı; sahafta tutulmasının gerekçesi nadirliği ve kültürel-historik değeri. Kitabın korunması ve gerektiğinde uzman incelemesine sunulması planlanıyor.

ÜNLÜ RUS YAZAR GRİGORİY PETROV’UN &quot;İDEALİST ÖĞRETMEN&quot; ADIYLA DA BİLİNEN &quot;MEFKÛRECİ MUALLİM&quot; ADLI...

ÜNLÜ RUS YAZAR GRİGORİY PETROV’UN "İDEALİST ÖĞRETMEN" ADIYLA DA BİLİNEN "MEFKÛRECİ MUALLİM" ADLI ESERİNİN 1928 YILINDA OSMANLICA BASILAN NÜSHASI, ERZURUM’DA BİR SAHAFTA ORTAYA ÇIKTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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