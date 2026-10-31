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Erzurum'da sanayi sitesinde çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle diğer iş yerlerine sıçramadı

Erzurum Yakutiye'deki sanayi sitesinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevre iş yerlerine sıçramadan söndürüldü; polis soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 22:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzurum'da sanayi sitesinde çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle diğer iş yerlerine sıçramadı

sanayi sitesindeki yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir sanayi sitesinde akşam saatlerinde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesiyle anında müdahale gerektirdi. Olay, 21.00 civarında başladı; iş yerinden yükselen yoğun dumanlar çevredekiler tarafından fark edilerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

hızlı müdahale sayesinde büyük çaplı zarar önlendi:

Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve polis ekibi arasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa süre içinde olay yerinde hazır bulundu. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler, yan taraftaki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangın bölgesinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

polis incelemesi ve kamu güvenliği:

Olay yerinde görev yapan polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere çalışma başlattı. Vatandaşlar arasında kısa süreli panik yaşansa da, zamanında müdahale edilmesiyle olası daha geniş çaplı bir facianın önüne geçildiği bildirildi.

ERZURUM&#039;DA BİR SANAYİ SİTESİNDEKİ İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE YOL AÇTI. İTFAİYE EKİPLERİNİN...

ERZURUM'DA BİR SANAYİ SİTESİNDEKİ İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE YOL AÇTI. İTFAİYE EKİPLERİNİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ, ALEVLERİN ÇEVRE DÜKKANLARA SIÇRAMASINI ENGELLEYEREK OLASI BİR FACİAYI ÖNLEDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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