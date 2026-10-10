Nilüfer Maastricht'teki kooperatiften sürdürülebilir üretim ve dayanışma ilhamı aldı

Nilüfer heyeti Maastricht'te kooperatif modelini yerinde inceledi

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve beraberindeki heyet, Hollanda'nın Maastricht kentinde üretici-tüketici ortaklığına dayanan Gedeelde Weelde Kooperatifi'ni ziyaret etti. Teknik gezi kapsamında düzenlenen incelemelerde kooperatifin yerel üretimi destekleyen uygulamaları, katılımcı yönetim yapısı ve doğrudan tedarik modeli detaylı biçimde gözlemlendi.

kooperatifin işleyişi ve ortaklık modeli:

Gedeelde Weelde, 600'ün üzerinde hissedar yurttaş ve çalışanın ortaklığıyla yönetiliyor. Sermaye büyüklüğüne bakılmaksızın uygulanan "bir kişi, bir oy" ilkesi ile karar alma süreçlerinde tüm ortakların eşit söz hakkı bulunuyor. Ortaklar; ürün tedarikinden gelir paylaşımına kadar yönetimin birçok aşamasında doğrudan rol alıyor.

Mağaza hem ortaklara hem de kent sakinleri ve ziyaretçilere açık olup herkese aynı adil fiyat politikası uygulanıyor. Raflarda yalnızca sertifikalı organik ve biyodinamik ürünler bulunuyor; işletme ayrıca sıfır atık yaklaşımıyla tek kullanımlık ambalaj kullanımını sınırlandırıyor. Kooperatif bünyesindeki kafe ve atölye alanları, aynı zamanda mahalle için bir buluşma ve dayanışma noktası işlevi görüyor.

Nilüfer için çıkarımlar ve deneyim paylaşımı:

Ziyaret sırasında Nilüfer heyeti, kooperatifin çalışma grupları ve gönüllülük esasına dayanan organizasyon yapısı hakkında bilgi aldı. Başkan Şadi Özdemir, incelemeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Nilüfer’de yerel üretimi desteklerken üreticilerle tüketiciler arasındaki bağı da güçlendirmek istiyoruz. Gedeelde Weelde’de insanların tüketici olmanın yanında ortak olarak karar süreçlerine katıldığı, gönüllü emekleriyle işleyişe katkı sunduğu bir model gördük. Üretimin, tüketimin ve sorumluluğun paylaşılması, kooperatifçiliğin toplumsal dayanışmayı güçlendiren yönünü ortaya koyuyor."

Ziyarette heyet, yerel üreticinin korunması, kente sağlıklı ve sürdürülebilir gıda ulaştırılması ile kooperatif yönetiminde katılımcılığın nasıl hayata geçirildiği konularında deneyim paylaştı. Nilüfer için bu gözlemler, yerel uygulamalara uyarlanabilecek örneklerin ve toplumsal dayanışmayı güçlendirecek adımların belirlenmesi açısından önem taşıyor.

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, HOLLANDA’NIN MAASTRİCHT KENTİNDE ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ ORTAKLIĞINA DAYANAN GEDEELDE WEELDE KOOPERATİFİ’Nİ ZİYARET ETTİ. KENTTEKİ TARIM VE DAYANIŞMA ODAKLI ÇALIŞMALARI GELİŞTİRMEK AMACIYLA İNCELEMELERDE BULUNAN BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR, ÜRETİMİN VE SORUMLULUĞUN PAYLAŞILDIĞI MODELLERİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.