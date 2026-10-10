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Muğla'da 313 projede 72 milyar 673 milyon 128 bin TL'lik kamu yatırımı sürüyor

Muğla'da 2026'nın ilk 9 ayında 313 kamu projesi yürütüldü; toplam yatırım 72 milyar 673 milyon 128 bin TL olarak açıklandı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Muğla'da 313 projede 72 milyar 673 milyon 128 bin TL'lik kamu yatırımı sürüyor

toplam proje ve bütçe:

2026 Yılı Dördüncü Dönem Muğla İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde devam eden kamu projelerinin fiziki ve nakdi gerçekleşme durumları ele alındı.

Vali Akbıyık, 2026 yılının ilk 9 ayında kamu kurum ve kuruluşları tarafından toplam bedeli 72 milyar 673 milyon 128 bin TL olan 313 projenin yürütüldüğünü açıkladı.

yatırım alanları ve durum değerlendirmesi:

Toplantıda, özellikle ulaştırma, tarım, enerji ve eğitim alanlarında süren yatırımların öncelikli olduğu vurgulandı. Akbıyık, Muğla genelindeki kamu yatırımlarının kesintisiz şekilde devam edeceğini belirtti ve projelerin gerçekleşme oranlarının izlenmeye devam ettiğini kaydetti.

MUĞLA’DA 2026 YILININ İLK 9 AYINDA TOPLAM BEDELİ 72 MİLYAR 673 MİLYON 128 BİN TL OLAN 313 KAMU...

MUĞLA’DA 2026 YILININ İLK 9 AYINDA TOPLAM BEDELİ 72 MİLYAR 673 MİLYON 128 BİN TL OLAN 313 KAMU PROJESİNİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ AÇIKLANDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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