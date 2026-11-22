Erzurum'da tilkiler için gökyüzünden aşı kampanyası

Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, yaban hayatı kaynaklı kuduzun yayılımını önlemeye ve yaban hayatını korumaya yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Çalışma, tilkiler hedef alınarak havadan oral aşı dağıtımı yöntemiyle yürütülüyor.

uygulamanın kapsamı:

18 Kasım itibarıyla start verilen aşılama faaliyetleri, Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Palandöken, Pasinler, Tekman ve Yakutiye ilçelerinin kırsal ve ormanlık alanlarında yoğunlaştırıldı. Uçaklarla doğaya bırakılan; tilkilerin koku alma duyularına hitap eden özel yemlerin içerisine gizlenen aşı kapsülleriyle hayvanların bağışıklık kazanması hedefleniyor.

vatandaşlara uyarılar:

Yetkililer, aşılama yapılan bölgelerde yaşayanlara yemlere dokunmamaları, kapsülleri açmamaları ve çocukları bu konuda uyarmaları çağrısında bulundu. Aşı kapsülüne temas edilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği hatırlatıldı.

Projenin amaçları arasında kırsal bölgelerde yaban hayvanları ile evcil hayvanlar arasındaki temasın azaltılması, hayvan sağlığının korunması ve halk sağlığının güvence altına alınması yer alıyor. Ekiplerin, belirlenen 8 ilçede saha takip ve kontrol çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Önemli not: Aşı yemleri doğaya serbest bırakıldığından, bölgede karşılaşılan yem ve kapsüllere müdahale edilmemesi hem insan sağlığı hem de çalışmanın etkinliği açısından kritik kabul ediliyor.

ERZURUM’DA YABAN HAYATI KAYNAKLI KUDUZ HASTALIĞIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA 8 İLÇEDE TİLKİLERE YÖNELİK HAVADAN ORAL AŞILAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.