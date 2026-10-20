Gençler ligine moralli: 1299 Bilecik hazırlıkta farklı yendi

hazırlık maçı farklı skorla tamamlandı:

U14 hazırlık maçı kapsamında Vezirhanspor ile 1299 Bilecik Spor Kulübü arasında Vezirhan Belde Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1299 Bilecik Spor Kulübü 11-5 kazandı.

lig hazırlıkları ve maçın ruhu:

U14 Bilecik Gençler Ligi öncesi çalışmalarını sürdüren ekip için bu karşılaşma, 14-15 Kasım'da başlayacak lig öncesi önemli bir sınavdı. 1299 Bilecik'in hücum etkinliği skora yansıdı ve takım moral topladı.

Maç sonunda iki takım oyuncuları birbirlerini tebrik etti; karşılaşma, sonuçtan bağımsız olarak futbolun dostluk ve fair-play yönünü ön plana çıkardı.

1299 BİLECİK SPOR KULÜBÜ HAZIRLIK MAÇINDA GOL OLDU YAĞDI