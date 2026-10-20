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Gençler ligine moralli: 1299 Bilecik hazırlıkta farklı yendi

U14 Bilecik Gençler Ligi öncesi 1299 Bilecik Spor Kulübü, Vezirhanspor'u Vezirhan Belde Stadı'nda 11-5 yenerek lig öncesi moral kazandı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gençler ligine moralli: 1299 Bilecik hazırlıkta farklı yendi

hazırlık maçı farklı skorla tamamlandı:

U14 hazırlık maçı kapsamında Vezirhanspor ile 1299 Bilecik Spor Kulübü arasında Vezirhan Belde Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1299 Bilecik Spor Kulübü 11-5 kazandı.

lig hazırlıkları ve maçın ruhu:

U14 Bilecik Gençler Ligi öncesi çalışmalarını sürdüren ekip için bu karşılaşma, 14-15 Kasım'da başlayacak lig öncesi önemli bir sınavdı. 1299 Bilecik'in hücum etkinliği skora yansıdı ve takım moral topladı.

Maç sonunda iki takım oyuncuları birbirlerini tebrik etti; karşılaşma, sonuçtan bağımsız olarak futbolun dostluk ve fair-play yönünü ön plana çıkardı.

1299 BİLECİK SPOR KULÜBÜ HAZIRLIK MAÇINDA GOL OLDU YAĞDI

1299 BİLECİK SPOR KULÜBÜ HAZIRLIK MAÇINDA GOL OLDU YAĞDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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