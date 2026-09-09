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Erzurum’da ücretli ziyaretçi yükselirken ücretsiz ziyaretler azaldı

Erzurum’da 2025'te müze ve ören yeri ziyaretleri 320.522'ye çıktı; ücretli ziyaretler 11.718 artarken ücretsiz ziyaretçi sayısı geriledi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Erzurum’da ücretli ziyaretçi yükselirken ücretsiz ziyaretler azaldı

Erzurum'da 2025 ziyaretçi verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kültürel Miras İstatistikleri verilerine göre, Erzurum’da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini 2025 yılında 320 bin 522 kişi ziyaret etti. Bu ziyaretçilerin 161 bin 628'ini ücretli, 158 bin 894'ünü ise ücretsiz ziyaretçiler oluşturdu.

yıllık karşılaştırma:

Bir önceki yıl olan 2024'te kayıtlanan toplam ziyaretçi sayısı 319 bin 388 idi. 2025'te toplam ziyaretçi sayısı 1 bin 134 kişi artarak 320 bin 522'ye yükseldi. Bu değişimde öne çıkan unsur, ücretli ziyaretçi sayısındaki artış oldu; ücretli ziyaretçi sayısı 149 bin 910'dan 161 bin 628'e çıkarak 11 bin 718 artış gösterdi. Buna karşın ücretsiz ziyaretçi sayısı 169 bin 478'den 158 bin 894'e geriledi.

müze kartı satışları ve ziyaretçi profili:

Müze kartı satışlarına bakıldığında, 2024 yılında satılan müze kartı sayısı 64 bin 193 iken, 2025 yılında satılan müze kartı sayısı 64 bin 65 oldu; bu rakamlar satışlarda sınırlı bir düşüşe işaret ediyor. Toplam ziyaretçi sayısındaki sınırlı artış ile ücretli ve ücretsiz ziyaretçi dağılımındaki değişim, 2025 yılında ziyaretçi profilinin ücretli ziyaretçilere doğru kaydığını gösteriyor.

Veriler, Erzurum'daki müze ve ören yeri ziyaretlerinin genel olarak dengelendiğini, ancak gelir ve ziyaret türü açısından küçük ama belirgin bir kayma olduğunu ortaya koyuyor. Rakamlar Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı envanter üzerinden TÜİK tarafından derlenmiştir.

ERZURUM’DA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA BAĞLI MÜZE VE ÖREN YERLERİNİ 2025 YILINDA 320 BİN 522 KİŞİ...

ERZURUM’DA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA BAĞLI MÜZE VE ÖREN YERLERİNİ 2025 YILINDA 320 BİN 522 KİŞİ ZİYARET ETTİ. ZİYARETÇİLERİN 161 BİN 628’İNİ ÜCRETLİ, 158 BİN 894’ÜNÜ İSE ÜCRETSİZ ZİYARETÇİLER OLUŞTURDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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