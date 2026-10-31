Oyuncak gitarla başlayan ilgi şimdi özel gereksinimli öğrencilere müzik öğretmeni oldu

müziğe oyuncak gitarla başlayan yol:

Hatay'ın Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Ertuğrul Gök'e, henüz 9 aylıkken otizm tanısı konuldu. Ailesi Sahra Gök ve merhum Hamza Gök, evlatlarının eğitiminden vazgeçmeyerek Ertuğrul için 1 yaşından itibaren yoğun bir eğitim süreci başlattı. Ailenin anlatımına göre tekrarlayan hareketlerini azaltmak amacıyla 6 yaşında eline verilen oyuncak gitar, Ertuğrul'un müziğe ilgisini ortaya çıkardı ve yeteneğinin erken dönemde fark edilmesini sağladı.

İlkokul ve ortaokul döneminde çeşitli özel eğitim kurumlarında öğrenim gören Ertuğrul, ailesinin desteğiyle müzik kurslarına katıldı ve güçlü bir müzik kulağı geliştirdi. 8'inci sınıfta hazırlandığı yetenek sınavını başarıyla geçerek Bedi Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümüne girdi; burada öğretmenlerinin yönlendirmesiyle kanun çalmayı seçti.

konservatuvar eğitimi ve mesleğe geçiş:

Liseden sonra üniversite sınavına giren Ertuğrul, sınavda 191 puan alarak barajı geçti ve Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Devlet Konservatuvarının yetenek sınavını kazanarak konservatuvar eğitimine başladı. Dört yıllık eğitiminin ardından pedagojik formasyonunu da tamamlayan Gök, 2026'da mezun oldu.

Mezuniyet sonrası diplomasıyla Halk Eğitim Merkezi'ne usta öğretici olarak başvuran Ertuğrul'un başvurusu kabul edildi; şu anda kendisi gibi özel gereksinimli öğrencilere müzik eğitimi veriyor ve kendi kazancını elde etmeye başladı. Ertuğrul'ün ders verdiği öğrenci sayısı 12 olup, sınıfında otizmli, Down sendromlu, zihinsel ve ortopedik engelli bireyler gibi farklı profiller yer alıyor.

enstrüman yetkinliği ve öğrenci deneyimleri:

Kaynak anlatımına göre profesörlerin "okuma yazma öğrenemez" dediği dönemleri geride bırakan Ertuğrul, farklı enstrümanlarda ustalaştı. Haberde adı geçen enstrümanlar arasında kanun, piyano, gitar, bağlama, yan flüt, darbuka, davul, flüt ve bendir gibi aletler yer alıyor; annesinin ifadesiyle özellikle kanun, piyano, gitar, bağlama, flüt ve bendir olmak üzere altı enstrümanda yetkin olduğu vurgulanıyor.

Öğrencilerinden Canan Kilicioğlu, Ertuğrul için "Ertuğrul hocam sayesinde gitar çalmayı öğrendim ve derslerimiz güzel ilerliyor" diyerek derslerin kendisi için olumlu bir değişiklik olduğunu aktardı. Ertuğrul, farklı yaş gruplarından gelen öğrencilere uygun yöntemlerle müzik aletlerini öğretmeye devam ediyor.

Anne Sahra Gök, evladının eğitim yolculuğunu anlatırken 21 yıldır süren yoğun emeğin sonunda ulaşılan başarının tarif edilemez bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Sahra Gök, "Otizmin başarıya engel olmadığını gördük" sözleriyle emek, fırsat ve inancın önemine dikkat çekti.

Ertuğrul'un öyküsü, erken müdahale ve sürekli desteğin, özel gereksinimli bireylerin yeteneklerini keşfetmesi ve mesleğe dönüşmesi açısından nasıl sonuç verebileceğine dair somut bir örnek sunuyor. Halk Eğitim Merkezi'ndeki usta öğreticilik göreviyle hem kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenen hem de benzer zorlukları yaşayan gençlere ilham veren Ertuğrul, bulunduğu çevrede "umudun ve azmin" somut bir temsilcisi haline geldi.

Çocukluğunda oyuncak gitarla müziğe ilgisi başlayan otizmli Ertuğrul, özel bireylere müzik eğitimi vermeye başladı