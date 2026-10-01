Erzurum'da yayla türküleri gecesi: kültürel mirasa ses veren buluşma

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde yayla türküleri rüzgarı

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Yayla Türküleri' programı, yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Türk halk müziğinin seçkin eserleri sahnede seslendirildi ve Anadolu kültürünün önemli ezgileri dinleyicilerle buluştu.

Programa Vali Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve davetliler katıldı. Etkinlik, kentin kültürel yaşamını güçlendirmeyi amaçlayan programlar arasında dikkat çekti.

program repertuvarı ve sunum:

Konserde yer alan eserler, Anadolu'nun çeşitli yörelerinden seçilen türkülerle zenginleştirildi. Sanatçılar, hem vokal hem de enstrümental düzenlemelerle dinleyicilere geleneksel motiflerin güncel yorumlarını sundu.

kültürel miras vurgusu:

Mehmet Sekmen konuşmasında şunları söyledi: "Erzurum Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen Yayla Türküleri Programımıza katıldık. Türkülerimiz; bizi biz yapan değerlerin, geçmişten geleceğe uzanan güçlü kültür mirasımızın bir nişanesidir. Bu güzel geceye sesleriyle, sazlarıyla ve gönülleriyle değer katan sanatçılarımıza ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik, yöresel müziğin korunması ve genç kuşaklara aktarılması açısından önem taşıyor; katılımcılar gece boyunca türkülerle hem nostalji yaşadı hem de kültürel mirasın canlılığını deneyimledi.

İBRAHİM ERKAL DADAŞ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN "YAYLA TÜRKÜLERİ" PROGRAMI YOĞUN İLGİ VE KATILIMLA YAPILDI.