milletin malına göz dikenlere demir yumruk indirilmesi gerektiğini vurguladı

İnan'ın sert uyarısı:

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Konak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililere hitap etti. İnan, konuşmasında yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin sert bir dille uyarılarda bulunarak, siyaset kurumu olarak alınacak tedbirlerin sinyalini verdi.

İnan, "Siyaset kurumu olarak öyle düzenlemeler hayata geçireceğiz ki, milletimizin parasına göz dikenlerin üzerine bir demir yumruk gibi ineceğiz" ifadelerini kullanarak, ekonomik kaynakların korunacağına dair güçlü bir taahhütte bulundu.

Parti içi ve dışı iddialara karşı tavır:

Konuşmasında partinin geçmişine ve teşkilatına vurgu yapan İnan, teşkilatın "alın terinin saf altın" olduğunu belirterek, herhangi bir lekenin kabul edilmeyeceğini söyledi. "Bu kutlu hareketin çeyrek asırlık tertemiz geçmişini kim kirletmeye kalkarsa, karşısında dağ gibi bu teşkilatı bulur" diye konuştu.

İnan, yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak hukuki sürecin yanında ahlaki ve vicdani sorumlulukların da öne çıkacağını kaydetti: "Bizde yanlış yapan sadece hukuki süreçlerin konusu olmaz; aynı zamanda ahlaki, vicdani ve imani ölçütlerin de konusu olur. AK Parti’nin yolunda kimsenin iltiması, kimsenin ayrıcalığı yoktur."

Muhalefete yönelik suçlamalar ve isim hedeflemeleri:

İnan, konuşmasında özellikle Özgür Özel ve Mustafa Sarıgül'ü hedef aldı. Özel ve Sarıgül'ü "ekip arkadaşı" olarak nitelendiren İnan, rüşvet iddialarını sıraladı ve bu isimlerin birlikte anılmasının altını çizdi. Özel hakkında çeşitli yer ve kişilerle ilişkilendirilen iddiaları dile getirirken, muhalefetin kaynak kullanımına yönelik eleştirilerini yoğunlaştırdı.

Özgür Özel'e doğrudan seslenen İnan, "Önce İstanbul’un kaynaklarını sömüren o Ekrem İmamoğlu rant şebekesini ve grup koridorlarında gezen fezlekeli vekillerini temizle" diyerek muhalefetin kendi iç hesaplaşmasını yapmak zorunda olduğunu söyledi. Öte yandan İzmir odaklı sert uyarılar da geldi: "İzmir; senin Mustafa Sarıgül’den ve ekip arkadaşlarından aldığın o kirli rüşvetlerin hesabını vermeden elini kolunu sallayarak dolaşabileceğin bir şehir değildir."

İzmir mesajı ve yerel siyaset vurgusu:

İnan, İzmir için "artık konuşmalar değil, sahadaki icraatlar takdir görecektir" ifadesini kullanarak yerel yönetimlerde hizmet odaklı bir dönemin başlayacağını savundu. Belediye başkanlarının tehdit ve dayatmalarla engellenemeyeceğini, kentin iradesinin korunacağını belirtti.

İnan, AK Parti'nin İzmir'de seçmen adına hareket ettiklerini ve yerel yönetimlerin ``fildişi kuleleri''ndeki çıkar grupları için olmadığını vurguladı. "İzmir’in en derinlerinde kapısını çalacak kimsesi olmayan, tutunacak dalı kalmayan... o mazlumların sesi olmak" amacıyla sahada olacaklarını söyledi.

Parti temsilcilerinin değerlendirmeleri:

Toplantıda konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise 14 Ağustos 2001'de başlayan yürüyüşe, 3 Kasım 2002'deki sandık kararına atıf yaparak çeyrek asırlık sorumluluğu ve verilen güveni hatırlattı. Saygılı, bu sürecin Türkiye'nin siyasi tarihinde yeni bir dönem başlattığını ifade etti.

AK Parti Konak İl Başkanı Mehmet Sait Başdaş da Konak'ın durumuna dikkati çekti; mevcut yönetimleri eleştirerek ilçeden göç edenlerin sayılarına vurgu yaptı ve 2028 hedeflerini paylaştı. Toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Hızal, milletvekili Yaşar Kırkpınar, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

İnan'ın konuşması, partinin hem yolsuzlukla mücadele hem de yerel hizmet anlayışını önceliklendirdiğini gösterirken, muhalefete yönelik eleştiriler toplantının öne çıkan unsurları arasında yer aldı. İnan, daha sıkı düzenlemeler ve halka hesap verebilirlik vaat ederek sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ VE İZMİR MİLLETVEKİLİ EYYÜP KADİR İNAN, SELAHATTİN AKÇİÇEK KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN AK PARTİ KONAK İLÇE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI’NA KATILDI.