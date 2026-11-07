Şırnak'ın dönüşümü: terörden enerji üssüne 50 yıllık huzur bekleyişi sona erdi

Şırnak'ta huzur ve yatırım vurgusu:

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, kentte terörün izlerinin büyük ölçüde silindiğini ve bölgenin uzun süredir beklediği huzura kavuştuğunu söyledi. Yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen Tatar, Şırnak'ın sosyal ve ekonomik açılardan hızlı bir dönüşüm içinde olduğuna dikkat çekti ve "Şırnak, Türkiye’nin parlayan bir yıldızı gibi yolunu almış yürüyor" ifadelerini kullandı.

Tatar, konuşmasında özellikle ulaşım, altyapı, konut ve enerji alanındaki projelerin kentteki yaşam standartlarını doğrudan etkilediğini belirtti. 1992 ve 2016 yıllarında yaşanan yıkımların ardından Şırnak halkının ağır badireler atlattığını hatırlatan milletvekili, son dönemde sağlanan güvenlik ve yatırım ortamının bu izleri kapattığını söyledi.

Ulaşım projeleri ve yol yatırımları:

Ulaştırma alanında atılan adımların kent ekonomisini hızlandırdığına işaret eden Tatar, Şırnak Kuzey Çevre Yolu ikmal sözleşmesinin 11 Ekim 2024 tarihinde yapıldığını ve 9 kilometrelik kısmın bitme aşamasında olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasında Şırnak-Van yolu için 3 milyar TL ödeneğin gönderildiğini aktardı ve bu kaynağın projenin tamamlanmasını hızlandıracağını söyledi.

Ayrıca Cizre-Silopi yolu, Cizre tünelleriyle bağlantı talepleri ve Nusaybin'e kadar süren beton yol ihaleleri gibi projelerin kentin dört bir yanında sürdüğünü belirten Tatar, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde de karayolları çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurguladı. Bu yatırımların ulaşım maliyetlerini düşürerek ekonomik hareketliliği artıracağına dikkat çekildi.

Konut, enerji ve kırsal hizmetler:

Konut ihtiyacına yönelik olarak Tatar, 2016 olayları sonrası evlerini alamayan vatandaşlar için yürütülen çalışmalara değindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yapılan görüşmeler sonucunda bin 520 TOKİ konutu inşa edildiğini ve projenin bitme aşamasında olduğunu söyledi. Bu adımın, uzun süredir mağdur olan ailelerin yerleşim sorununu çözmeyi hedeflediği belirtildi.

Enerji cephesinde Tatar, Gabar Dağı'ndan günlük 85 bin varil petrol üretildiğini ve bunun Şırnak'ı ülke içinde önemli bir enerji noktası haline getirdiğini ifade etti. Ayrıca Cudi Dağı ve çevresinde maden işletmeciliğinin yerel halk tarafından yürütüldüğü, terörsüz kardeşlik projesinin sağladığı güvenle maden faaliyetlerinin sürdürüldüğü aktarıldı. Milletvekili Meclis kürsüsünde Şırnak'a rafineri kurulması ve çıkan petrolden kente hisse verilmesi taleplerini yineledi.

Köylere yönelik hizmetleri de anlatan Tatar, İl Özel İdaresi aracılığıyla bu yıl köylere 150 kilometre sıcak asfalt döküldüğünü ve yaklaşık 500 bin metrekare parke taşı serildiğini kaydetti. Bu çalışmaların kırsal yerleşimlerin erişimini ve yaşam kalitesini iyileştireceği ifade edildi.

Son bölümde Tatar birlik ve beraberlik mesajı vererek, memleketin kalkınmasının yerel dayanışmayla mümkün olacağını vurguladı: "Biz birlikte güçlüyüz, birlikte güzeliz. Birbirimize değer verdikçe değerimiz artar." Milletvekili, bölge için çalışmaktan yorulmadığını ve hizmetlerin takipçisi olacaklarını belirtti.

AK PARTİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR, KENTTE GÖREV YAPAN YEREL VE ULUSAL BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELEREK ŞIRNAK’TA HAYATA GEÇİRİLEN ULAŞIM, ALTYAPI, KONUT VE ENERJİ PROJELERİ HAKKINDA KAPSAMLI AÇIKLAMALARDA BULUNDU. TERÖRÜN İZLERİNİN TAMAMEN SİLİNDİĞİNİ VE KENTİN 50 YILLIK HUZUR HASRETİNİN SONA ERDİĞİNİ VURGULAYAN TATAR, "ŞIRNAK, TÜRKİYE’NİN PARLAYAN BİR YILDIZI GİBİ YOLUNU ALMIŞ YÜRÜYOR" DEDİ.