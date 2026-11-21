Erzurum'un iklim diplomasisi COP31'de

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenen Birleşmiş Milletler COP31 İklim Zirvesi'nde kentin çevre ve iklim çalışmalarını uluslararası düzeyde anlattı. Belediye, yenilenebilir enerji, atık yönetimi, akıllı şehir çözümleri ve arazi yönetimi konularındaki uygulamalarını temsilcilerle paylaşarak yeni iş birliği kanalları açtı.

sıfır atık ve kaynak geri kazanımı:

Etkinliklerde öne çıkan başlıklardan biri atık yönetimi oldu. Aziziye ilçesindeki 55 hektarlık Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yılda 180.654 ton evsel atığın bertaraf edildiği, bu süreçte sağlanan enerji geri kazanımıyla yaklaşık 8.800 hanenin elektrik ihtiyacının karşılanabildiği bir örnek olarak sunuldu. Ayrıca ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisleri, geri dönüşüm altyapısı ve kentin yaygın sıfır atık eğitimleriyle döngüsel ekonomi pratiği vurgulandı.

arazi yönetimi ve iklim uyumu:

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, COP31'de hazırladığı 1/25.000 ölçekli Arazi Envanteri ve Su Ayak İzi Değerlendirme Raporu'nu bilimsel planlama örneği olarak paylaştı. Sunumlarda eğimli ve taşlı arazilerin ıslah edilmesi, su kaynaklarının verimli kullanımı ve iklim koşullarına uygun tarımsal modellerin geliştirilmesi gibi uyum önlemleri detaylandırıldı.

dijital dönüşüm ve enerji verimliliği:

Belediye, şehir genelinde kurduğu 20 noktalık hava kalitesi izleme ağı ile PM2.5, PM10 ve karbondioksit gibi parametreleri takip ettiğini, yapay zekâ destekli trafik ve altyapı analizleri ile güneş enerjisi santrallerinin izlenmesi gibi akıllı şehir uygulamalarını uluslararası platformda anlattı. Bu uygulamalar, erken müdahale ve kaynak yönetiminde teknoloji entegrasyonunun önemini ortaya koydu.

Yenilenebilir enerji yatırımları da zirvede dikkat çeken bir diğer alan oldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin üç bölgede, 25 farklı noktada hayata geçirdiği toplam 23 MW kurulu güçli güneş enerjisi santralleri kapsamında 111.476.711 kWh elektrik üretimi ve yaklaşık 78.836 ton karbon emisyonunun önlenmesi verileri paylaşıldı.

Belediye heyeti; Başkan Mehmet Sekmen önderliğinde, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Fatih Çarıkcıoğlu, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ömer Faruk Avcı, Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürü Dr. Ömer Lütfü Aydın ile iklim uzmanları Mahmut Yıldırım ve Enes Kavaz tarafından temsil edildi; panellerde ve tematik oturumlardaki sunumlar kentin bütüncül yaklaşımını gösterdi.

Kentsel dönüşüm uygulamaları da gündemdeydi: Son 10 yılda 314.975 metrekare alanda yürütülen çalışmalar kapsamında 1.691 binanın yıkılması ve yerine 133 yeni binanın inşa edilmesi örnek olarak paylaşıldı. Panel tartışmalarında ısı yalıtımı, düşük karbonlu yapılaşma ve sert kış koşullarında ısınma kaynaklı tüketimin azaltılmasının şehirlerin dirençliliği açısından önemi vurgulandı.

Erzurum'un iklim vizyonu, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) ile destekleniyor. Belediye, 2021 sera gazı envanterinde 4.356.051,2 ton CO eşdeğeri emisyon tespiti yapıldığını; 2030'a kadar temel yıla göre yüzde 55 emisyon azaltımı hedeflendiğini ve plan kapsamında 23 hedef, 56 azaltım-uyum eylemi ile iklim uyumunda 21 eylem ve 110 faaliyet tanımlandığını sundu.

COP31 alanındaki ülke pavilyonlarında Japonya, Almanya, Azerbaycan, Katar ve Çin temsilcileriyle gerçekleşen iyi niyet ve iş birliği görüşmeleri; afet erken uyarı sistemleri, döngüsel ekonomi, su verimliliği, atıksu arıtımı ve yapay zekâ destekli izleme teknolojileri başta olmak üzere teknik iş birliği imkanlarını gündeme taşıdı. Görüşmelerde, teknik heyetler arasında bilgi paylaşımı, ortak proje geliştirme ve uluslararası finansman kaynaklarının araştırılması yönünde adımlar atıldı.

Belediyenin COP31'deki sunumları ve temasları, yerel uygulamaların uluslararası deneyimlerle nasıl zenginleştirilebileceğini gösterdi. Erzurum'un hedefi; doğal kaynaklarını koruyan, temiz enerji üreten, teknolojiyi çevre faydasına kullanan ve iklim risklerine karşı dirençli bir şehir modeli oluşturmaktır. Bu yaklaşım zirvede hem temsil hem de iş birliği boyutuyla uluslararası zemine taşındı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, COP31 katılımının şehrin saha projelerini küresel platformlarda görünür kıldığını ve gelecekteki ortak projeler için iletişim kanallarını genişlettiğini vurguladı.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ANTALYA’DA DÜZENLENEN COP31 İKLİM ZİRVESİ’NDE ÇEVRECİ YATIRIMLARI, YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİ, AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE STRATEJİLERİYLE ULUSLARARASI ARENADA DİKKAT ÇEKERKEN; JAPONYA, ALMANYA, AZERBAYCAN, KATAR VE ÇİN TEMSİLCİLERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İYİ NİYET VE İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİYLE KÜRESEL ÇEVRE DİPLOMASİSİNDE YENİ BİR SAYFA AÇTI.