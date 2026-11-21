Sis ilçenin simge kayalıklarını örttü:

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, ilçenin simgesi olan kayalıkların zirvelerini büyük oranda görünmez hale getirdi. Yoğun sis bulutları kayalıkların üst kısımlarını kaplarken ortaya dikkat çeken manzaralar çıktı. Bölgedeki doğal dokunun yarattığı siluetler, sisin yoğunluğu nedeniyle yer yer belirsizleşti.

Gözlemlenen görüntüler, sis tabakasının yer yer kalınlaşarak görüş mesafesini düşürdüğünü gösterdi. Bu durum, özellikle kırsal yollarda ve yüksek kesimlerde görsel algıyı sınırladı ve dikkat ihtiyacını artırdı.

Trafikte hız ve dikkat ön plana çıktı:

İlçe merkezindeki yollarda seyir halinde olan araç sürücüleri, hızlarını düşürerek daha kontrollü ilerlemeyi tercih etti. Yağışla birlikte yüzeylerin kayganlaşması, sürüş koşullarını zorlaştırdı; bu nedenle sürücüler takip mesafesini artırdı ve ani manevralardan kaçındı.

Yerel görgü tanıklarının aktardığına göre, sabahın erken saatlerinde başlayan sis zaman zaman yoğunluğunu artırdı ve bölgedeki ulaşım akışında temkinli bir seyri beraberinde getirdi. Yetkililerin uyarılarıyla birlikte sürücülerin tedbiri elden bırakmadığı görüldü.

ESKİŞEHİR'İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SİS NEDENİYLE KAYALIKLAR GÖRÜNMEZ HALE GELİRKEN, TRAFİKTE İLERLEYEN SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI.