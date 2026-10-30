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Eczacıbaşı Peron İstanbul kadrosuna sakatlıktan dönecek milli oyuncuyu kattı

Eczacıbaşı Peron İstanbul, milli orta oyuncu Karmen Aksoy'u transfer etti; 2003 doğumlu 192 cm'lik Aksoy'un sakatlık sonrası tedavisi kulüpte sürecek.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:53

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 16:55

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Eczacıbaşı Peron İstanbul kadrosuna sakatlıktan dönecek milli oyuncuyu kattı

Eczacıbaşı Peron İstanbul resmen açıkladı:

Turuncu-beyazlı ekip, milli voleybolcu Karmen Aksoy'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Aksoy'un milli takım döneminde yaşadığı sakatlığın ardından kariyerine Eczacıbaşı Spor Kulübü çatısı altında devam edeceği ve iyileşme sürecini kulüp bünyesinde sürdüreceği belirtildi.

oyuncu profili:

Karmen Aksoy, 2003 doğumlu ve 192 cm boyunda olup orta oyuncu pozisyonunda görev yapıyor. Voleybola V.Bank altyapısında başlayan Aksoy, kariyerinde Galatasaray, Sarıyer Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nda da forma giydi.

kulübün mesajı:

Transferle ilgili konuşan Eczacıbaşı Spor Kulübü Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz, "Karmen, milli takım döneminde talihsiz bir sakatlık yaşadı. Kendisi, küçük yaş kategorilerinden beri takip ettiğim, çok çalışkan ve büyük potansiyele sahip bir sporcu. İyileşme sürecini kulübümüz çatısı altında sürdürecek. En kısa zamanda sağlığına kavuşarak yeniden sahalara dönmesini ve takımımıza katılmasını diliyoruz. Kendisine Eczacıbaşı Peron İstanbul ailesine hoş geldin diyoruz" diye konuştu.

ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL, MİLLİ VOLEYBOLCU KARMEN AKSOY’U TRANSFER ETTİ.

ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL, MİLLİ VOLEYBOLCU KARMEN AKSOY’U TRANSFER ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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