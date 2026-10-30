Eskişehir'de futbolla cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyetin 103. yılı etkinliği:

Eskişehir'de düzenlenen 29 Ekim özel futbol müsabakaları, Cumhuriyetin 103. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi.

Etkinlik, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde planlandı ve karşılaşmalar Üniversite Evleri Sahası'nda oynandı.

Maçların atmosferi:

Sporcuların centilmence mücadele ettiği karşılaşmalar renkli görüntülere sahne oldu; sahada ve tribünlerde Cumhuriyet coşkusu en üst seviyede yaşandı.

Kapanış ve değerlendirme:

Özel müsabakalar planlandığı şekilde sona erdi ve etkinlik, Cumhuriyet kutlamalarına sportif bir katkı sağladı.

CUMHURİYETİN 103. YILI KUTLAMALARI KAPSAMINDA ESKİŞEHİR'DE DÜZENLENEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖZEL FUTBOL MÜSABAKALARI SONA ERDİ.