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Eskişehir'de futbolla cumhuriyet coşkusu

Eskişehir'de Cumhuriyetin 103. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 29 Ekim özel futbol müsabakaları, Üniversite Evleri Sahası'nda centilmence tamamlandı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:52

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Eskişehir'de futbolla cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyetin 103. yılı etkinliği:

Eskişehir'de düzenlenen 29 Ekim özel futbol müsabakaları, Cumhuriyetin 103. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi.

Etkinlik, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde planlandı ve karşılaşmalar Üniversite Evleri Sahası'nda oynandı.

Maçların atmosferi:

Sporcuların centilmence mücadele ettiği karşılaşmalar renkli görüntülere sahne oldu; sahada ve tribünlerde Cumhuriyet coşkusu en üst seviyede yaşandı.

Kapanış ve değerlendirme:

Özel müsabakalar planlandığı şekilde sona erdi ve etkinlik, Cumhuriyet kutlamalarına sportif bir katkı sağladı.

CUMHURİYETİN 103. YILI KUTLAMALARI KAPSAMINDA ESKİŞEHİR&#039;DE DÜZENLENEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI...

CUMHURİYETİN 103. YILI KUTLAMALARI KAPSAMINDA ESKİŞEHİR'DE DÜZENLENEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖZEL FUTBOL MÜSABAKALARI SONA ERDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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