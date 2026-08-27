Erzurumspor'un dördüncü Fildişi Sahili transferi: Diabate 1 yıllık imza attı

Erzurumspor FK, transfer çalışmaları kapsamında İsveç ekibi GAIS'ten 26 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet Ibrahim Yalatif Diabate ile 1 yıllık mukavele imzaladı. Kulüpten verilen bilgiye göre Diabate, mavi-beyazlı formayla 19 numarayı giyecek ve takımın hücum rotasyonuna katkı sağlaması bekleniyor.

Diabate'nin kariyeri ve son sezon performansı:

Son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Alaves forması giyen Diabate, geçtiğimiz sezonda toplam 10 karşılaşmada görev alırken 2 gol kaydetti. Kariyerinde Mallorca II, Sevilla II, Atletico Madrid II, Vasteras SK, GAIS ve Alaves gibi farklı lig ve altyapılarda forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun tecrübesi, Erzurumspor için kısa vadede hücum alternatifini güçlendiriyor.

Teknik kadronun rotasyon ve hücum seçeneklerini artırma amacıyla yaptığı bu hamlede, Diabate'nin İspanya ve İsveç liglerinde edindiği deneyimin takıma uyum sürecinde belirleyici olması bekleniyor.

Erzurumspor'da Fildişi Sahili geleneği:

Diabate, mavi-beyazlı ekipte forma giyen dördüncü Fildişi Sahilli oyuncu olarak kayıtlara geçti. Daha önce Erzurumspor forması giymiş Fildişi Sahilli oyuncular şunlar:

Stephane Acka: 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 41 maçta görev aldı, 1 gol kaydetti.

Moussa Kone: 2018-2019 sezonunda 22 maçta forma giydi, 1 gol attı.

Ibrahim Sissokko: 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında toplam 33 maçta görev alırken 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Kulübün resmi duyurusunda, Diabate'nin takıma katılımının hücum hattında rekabeti artıracağı ve sezon planlamasında teknik ekibin elini genişleteceği vurgulandı. Taraftarlar, yeni transferin mavi-beyazlı formayla nasıl bir performans sergileyeceğini ilk maçlardan itibaren takip edecek.

ERZURUMSPOR FK, 2026-2027 SEZONU TRANSFER ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İSVEÇ EKİBİ GAIS’TEN 26 YAŞINDAKİ FİLDİŞİ SAHİLLİ FORVET OYUNCUSU IBRAHİM YALATİF DİABATE İLE 1 YILLIK MUKAVELE İMZALADI. DİABATE, ERZURUMSPOR FK FORMASI GİYECEK 4. FİLDİŞİ SAHİLLİ OYUNCU OLDU.