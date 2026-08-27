Dolar 48,1301 +0,03%
Euro 56,2006 +0,01%
Bist 14.642,25 +0,21%
Altın Gram 7.197,35 -0,05%
EUR/USD 1,1656 -0,01%
Brent Petrol 85,53 -1,62%
--°

Erzurumspor'un dördüncü Fildişi Sahili transferi: Diabate 1 yıllık imza attı

Erzurumspor, GAIS'ten 26 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet Ibrahim Yalatif Diabate ile 1 yıllık sözleşme imzaladı; oyuncu mavi-beyazlılarda 19 numarayı giyecek.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 09:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Erzurumspor'un dördüncü Fildişi Sahili transferi: Diabate 1 yıllık imza attı

Erzurumspor'un dördüncü Fildişi Sahili transferi: Diabate 1 yıllık imza attı

Erzurumspor FK, transfer çalışmaları kapsamında İsveç ekibi GAIS'ten 26 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet Ibrahim Yalatif Diabate ile 1 yıllık mukavele imzaladı. Kulüpten verilen bilgiye göre Diabate, mavi-beyazlı formayla 19 numarayı giyecek ve takımın hücum rotasyonuna katkı sağlaması bekleniyor.

Diabate'nin kariyeri ve son sezon performansı:

Son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Alaves forması giyen Diabate, geçtiğimiz sezonda toplam 10 karşılaşmada görev alırken 2 gol kaydetti. Kariyerinde Mallorca II, Sevilla II, Atletico Madrid II, Vasteras SK, GAIS ve Alaves gibi farklı lig ve altyapılarda forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun tecrübesi, Erzurumspor için kısa vadede hücum alternatifini güçlendiriyor.

Teknik kadronun rotasyon ve hücum seçeneklerini artırma amacıyla yaptığı bu hamlede, Diabate'nin İspanya ve İsveç liglerinde edindiği deneyimin takıma uyum sürecinde belirleyici olması bekleniyor.

Erzurumspor'da Fildişi Sahili geleneği:

Diabate, mavi-beyazlı ekipte forma giyen dördüncü Fildişi Sahilli oyuncu olarak kayıtlara geçti. Daha önce Erzurumspor forması giymiş Fildişi Sahilli oyuncular şunlar:

Stephane Acka: 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 41 maçta görev aldı, 1 gol kaydetti.

Moussa Kone: 2018-2019 sezonunda 22 maçta forma giydi, 1 gol attı.

Ibrahim Sissokko: 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında toplam 33 maçta görev alırken 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Kulübün resmi duyurusunda, Diabate'nin takıma katılımının hücum hattında rekabeti artıracağı ve sezon planlamasında teknik ekibin elini genişleteceği vurgulandı. Taraftarlar, yeni transferin mavi-beyazlı formayla nasıl bir performans sergileyeceğini ilk maçlardan itibaren takip edecek.

ERZURUMSPOR FK, 2026-2027 SEZONU TRANSFER ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İSVEÇ EKİBİ GAIS’TEN 26 YAŞINDAKİ...

ERZURUMSPOR FK, 2026-2027 SEZONU TRANSFER ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İSVEÇ EKİBİ GAIS’TEN 26 YAŞINDAKİ FİLDİŞİ SAHİLLİ FORVET OYUNCUSU IBRAHİM YALATİF DİABATE İLE 1 YILLIK MUKAVELE İMZALADI. DİABATE, ERZURUMSPOR FK FORMASI GİYECEK 4. FİLDİŞİ SAHİLLİ OYUNCU OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dağ yamacına konuşlanmış Mehmetçik Stadyumu Keban Barajı manzarasıyla havadan gö...
images

Milliler ikinci turu lider açıyor: Litvanya sınavı İstanbul'da
images

Süper Lig 3. haftası başlıyor: Gençlerbirliği maçıyla üç gün sürecek heyecan
images

Kayserispor'dan Bursaspor maçı öncesi taraftar çağrısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ankara'nın saklı geçmişi: Güdül'ün İnönü Mağaraları keşfe çağırıyor

Japonya’da iki eyalette rekor yağış: 394 bin 420 kişiye tahliye çağrısı

Konya'da saman yüklü kamyonda yangın çıktı, ekiplerin erken müdahalesiyle söndürüldü

Tlos antik kenti gece müzeciliğinde kendi enerjisini üretiyor

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı