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Erzurum'un arkeolojik hazinesini kayda alan dört ciltlik katalog tanıtıldı

Prof. Dr. Alpaslan Ceylan tarafından hazırlanan dört ciltlik Erzurum Müzesi Arkeolojik Eserler Kataloğu, Erzurum Müzesi'nde tanıtıldı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:24

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Erzurum'un arkeolojik hazinesini kayda alan dört ciltlik katalog tanıtıldı

Erzurum müzesinde dört ciltlik katalog tanıtıldı

Prof. Dr. Alpaslan Ceylan tarafından hazırlanan ve dört cilt halinde yayımlanan Erzurum Müzesi Arkeolojik Eserler Kataloğu, Erzurum Müzesi'nde düzenlenen bir toplantıyla kamuoyuna sunuldu. Çalışma, kentteki arkeolojik buluntuların ayrıntılı envanterini oluşturarak alanın belgelendirilmesine katkı sağlıyor.

tanıtım programı:

Tanıtım programı, Erzurum İl Kültür Ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Günaşdı ve diğer davetlilerin katılımıyla Erzurum Müzesi çatısı altında gerçekleştirildi. Katılımcılar katalogu yakından inceleyerek eserlerin kayıt altına alınma sürecini ve sunulan verileri değerlendirdi.

kültürel mirasın belgelenmesi ve teşekkür:

Erzurum İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kültürel mirasımızın belgelenmesi ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyan bu değerli eserin hazırlanmasında emeği geçen başta Prof. Dr. Alpaslan Ceylan olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Katılımcılar, eserin bölgenin arkeolojik zenginliğini belgelerken geleceğe aktarımda önemli bir kaynak olacağını vurguladı.

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ALPASLAN CEYLAN TARAFINDAN HAZIRLANAN VE...

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ALPASLAN CEYLAN TARAFINDAN HAZIRLANAN VE DÖRT CİLTTEN OLUŞAN "ERZURUM MÜZESİ ARKEOLOJİK ESERLER KATALOĞU"NUN TANITIMI YAPILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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