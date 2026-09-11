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Kaybetmeden fark et: Kaynaşlı'da tütünle ilgili bilinçlendirme

Kaynaşlı'da 'Kaybetmeden Fark Et' stantında Halk Sağlığı Haftası etkinliğinde tütünün sağlık zararları anlatıldı; tansiyon, kan şekeri ve karbonmonoksit ölçümleri yapıldı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 13:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kaybetmeden fark et: Kaynaşlı'da tütünle ilgili bilinçlendirme

Kaybetmeden fark et: Kaynaşlı'da tütünle ilgili bilinçlendirme

Kaynaşlı İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ile Düzce Yeşilay Cemiyeti iş birliğiyle düzenlenen "Kaybetmeden Fark Et" temalı etkinlik, Halk Sağlığı Haftası kapsamında Halk Pazarı'nda kurulan stantta gerçekleştirildi. Vatandaşlara tütün ve tütün ürünlerinin zararları hakkında kapsamlı bilgi verildi ve sigarayı bırakmanın sağlık üzerindeki önemi vurgulandı.

Etkinlikte sunulan hizmetler:

Stantta ziyaretçilere sigara bırakma hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı; ayrıca katılımcıların tansiyon ve kan şekeri ölçümleri gerçekleştirildi. Etkinlikte ayrıca karbonmonoksit ölçümleri de yapılarak hem kullanıcıların hem de çevresindeki kişilerin maruziyet düzeylerine dikkat çekildi. Ziyaretçilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve sorularına yanıt verildi.

Vurgulanan sağlık riskleri:

Stant yetkilileri, tütün kullanımının başta kanser, kalp-damar ve solunum yolu hastalıkları olmak üzere birçok ciddi sağlık sorununa yol açabildiğini belirtti. Etkinlik, erken farkındalık ve zamanında müdahalenin önemini öne çıkararak, bireyleri sigarayı bırakma konusunda yönlendirmeyi amaçladı.

Yerel iş birliğiyle gerçekleştirilen bu tür farkındalık faaliyetleri, toplum sağlığının korunması ve tütün kullanımının azaltılmasına yönelik somut adımlar olarak değerlendiriliyor. Kaynaşlı'daki stant, özellikle halkın doğrudan bilgilendirilmesi ve ölçümlerle sağlık durumlarının gözlemlenmesi açısından etkinlik boyunca aktif oldu.

DÜZCE’NİN KAYNAŞLI İLÇESİNDE HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA TÜTÜN KULLANIMININ SAĞLIK ÜZERİNDEKİ...

DÜZCE’NİN KAYNAŞLI İLÇESİNDE HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA TÜTÜN KULLANIMININ SAĞLIK ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK STANDI KURULDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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