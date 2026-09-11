Söğüt’te 745 yıllık mirasın buluşması başladı

745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri başladı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 745'incisi düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri çeşitli etkinliklerle başladı. Şenlikler 3 gün boyunca sürecek ve Ertuğrul Gazi'nin türbesi çevresinde yapılan törenlerle devam edecek.

Açılış töreni ve saygı nöbeti:

Program, Türk Büyükleri Anıtı önünde yapılan çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Şenliklerin ilk etkinliği olarak Ertuğrul Gazi'nin türbesindeki Saygı Nöbeti değişimi izlendi. Protokol üyeleri ve beraberindekiler daha sonra türbeyi ziyaret ederek dua etti.

Söğüt ruhu ve valinin mesajı:

Vali Faik Oktay Sözer törende yaptığı konuşmada söğüt'ün tarihsel ve kültürel önemine vurgu yaptı. Sözer, Bugün burada yalnızca bir şenliğin kapılarını açmıyoruz. Asırlar öncesinden günümüze ulaşan bir hatırayı, bir kültürü, bir emaneti ve milletimizin hafızasında müstesna bir yere sahip olan Söğüt ruhunu hep birlikte yeniden yaşatıyoruz. Söğüt; bir çadırın yuvaya, yuvanın obaya, obanın beyliğe, beyliğin ise dünyaya adaletle hükmeden büyük bir devlete dönüştüğü kutlu başlangıcın adıdır. Bu topraklarda atılan ilk adımlar, yalnızca bir devletin kuruluşuna değil; adaleti merkeze alan, merhameti güç bilen, insanı yaşatmayı devletin esası kabul eden büyük bir medeniyet anlayışının doğuşuna vesile olmuştur.

Sözer konuşmasını şöyle sürdürdü: Bugün de ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından Söğüt'e gelen Yörüklerimizle, misafirlerimizle ve hemşerilerimizle aynı heyecanı paylaşıyoruz. Farklı şehirlerden, farklı coğrafyalardan geliyor olabiliriz. Ancak bizi burada buluşturan ortak bir hafıza, ortak bir tarih ve ortak bir aidiyet vardır. O aidiyetin adı vatandır. O hafızanın adı millettir. O ruhun adı Söğüt'tür. Bizler bu mirası yalnızca muhafaza etmekle değil, onu gelecek nesillere daha güçlü biçimde aktarmakla da sorumluyuz. Bu anlayışla, 745 yıldır devam eden bu kutlu buluşmayı aynı heyecan ve aynı sorumlulukla yaşatmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Ertuğrul Gazi olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan bütün ecdadımızı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.

Etkinlikler ve katılımcılar:

Konuşmanın ardından halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve davetliler daha sonra geleneksel pilav ikramı için kurban kesimi programına katıldı. Programa Vali Faik Oktay Sözer'in yanı sıra Milletvekili Halil Eldemir, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Yörük Türkmen Federasyonu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

745 yıllık geleneğin yaşatıldığı şenlikler, kültür, töre ve ortak hafızanın kuşaklar arası aktarımına katkı sağlamayı amaçlıyor; organizasyona emeği geçen kurumlara teşekkür edildi ve misafirlere hoş geldiniz denildi.

BİLECİK'İN SÖĞÜT İLÇESİNDE BU YIL 745'İNCİSİ DÜZENLENEN ERTUĞRUL GAZİ'Yİ ANMA VE YÖRÜK ŞENLİKLERİ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE BAŞLADI.