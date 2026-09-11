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Honaz'da çocuk korosundan renkli müzik şöleni

Honaz Belediyesi Çocuk Korosunun etkinliğinde çocuklar ve aileleri sahne aldı; Başkan Yüksel Kepenek ile eşi Kalbiye Kepenek performansı gururla izledi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:57

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Honaz'da çocuk korosundan renkli müzik şöleni

honaz belediyesi çocuk korosunun etkinliği sahnede coşku yarattı:

Denizli'nin Honaz ilçesinde düzenlenen etkinlikte Honaz Belediyesi Çocuk Korosu çocukları, aileleri ve öğretmenleriyle bir araya geldi. Salon boyunca yüzlerde gülümseme, salonda ise canlı bir atmosfer oluştu. Etkinlikte farklı yaş gruplarından korocu çocukların repertuarı, izleyicilerden yoğun alkış aldı.

çocuk performansları ve ailelerin rolü:

Program, hem enstrümantal hem de vokal parçalarla zenginleştirildi; çocukların sahne disiplini ve birlikte söyleme becerileri dikkat çekti. Ailelerin desteği ve öğretmenlerin yönlendirmesi, performansların başarısında öne çıkan unsurlar olarak kayda geçti. Organizasyonun sonunda izleyiciler çocukları ve emeği geçenleri uzun süre ayakta alkışladı.

belediye başkanının mesajı:

Etkinliğe eşi Kalbiye Kepenek ile katılan Başkan Yüksel Kepenek, çocukların gelişiminde sanat ve müziğin önemine vurgu yaptı ve organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti. Başkan Kepenek, “Sanatla, müzikle ve sevgiyle büyüyen evlatlarımızın her zaman yanındayız. Bu güzel organizasyonda emeği geçen öğretmenlerimize, kıymetli ailelerimize ve sahnede devleşen sevgili çocuklarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, bu tür etkinliklerin çocukların özgüvenini artırdığına ve toplumsal bağları güçlendirdiğine dikkat çekerek, benzer programların sürdürüleceğini belirtti.

HONAZ BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL KEPENEK, EŞİ KALBİYE KEPENEK İLE BİRLİKTE HONAZ BELEDİYESİ ÇOCUK...

HONAZ BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL KEPENEK, EŞİ KALBİYE KEPENEK İLE BİRLİKTE HONAZ BELEDİYESİ ÇOCUK KOROSU’NUN DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKTE ÇOCUKLAR VE AİLELERİYLE BULUŞTU. DENİZLİ’NİN HONAZ İLÇESİNDE, T.C. HONAZ BELEDİYESİ ÇOCUK KOROSU TARAFINDAN DÜZENLENEN ÖZEL ETKİNLİKTE ÇOCUKLAR VE AİLELERİ BİR ARAYA GELDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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