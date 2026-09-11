Elazığ'da üretimde gıda güvenliği ve numune alma uygulamaları güçlendirildi

Elazığ İl müdürlüğü üreticilerle uygulamalı eğitim gerçekleştirdi

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ile Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından kentte faaliyet gösteren et ve süt ürünleri üreticilerine yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi. Eğitimde amaç, üretimde kalite ve güvenilirliğin artırılması olarak açıklandı.

eğitimin kapsamı ve öncelikleri:

Eğitimde, hammaddenin işletmeye kabulünden başlayarak üretim süreci ve son ürün aşamasına kadar dikkat edilmesi gereken hijyen, izlenebilirlik ve standardizasyon uygulamaları detaylı şekilde aktarıldı. Katılımcılara üretim hattında riskleri azaltacak uygulamalar ve dokümantasyon gereklilikleri anlatıldı.

numune alma ve mevzuata uyumun önemi:

Programda ayrıca numune alma işlemlerinin doğru ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi üzerine duruldu. Doğru numune alma yöntemlerinin, ürünlerin güvenilirliğinin değerlendirilmesi ve muhtemel risklerin tespit edilmesinde kritik olduğu vurgulandı. Laboratuvar süreci ile üretim arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Katılımcılar, uygulamalı örnekler ve soru-cevap oturumları ile üretim sahasında karşılaşılabilecek sorunlara yönelik pratik bilgiler edindi. Yetkililer, düzenli eğitimlerin sektörün genel güvenilirliğini artıracağına işaret etti.

Eğitimlerin, işletmelerin hem tüketici güvenini güçlendirmeye hem de yasal gerekliliklere uyum sağlamaya hizmet edeceği ifade edildi.

ELAZIĞ’DA ET VE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİCİLERİNE GIDA GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ