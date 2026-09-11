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Memleketi Rize'de cuma buluşması: Erdoğan cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan, dün akşam geldiği Rize'de Sahil Camii'nde cuma namazını kıldı; cami çıkışında vatandaşları selamladı. Bugün saat 14.00'te toplu açılış yapılacak.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 13:44

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 13:50

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Memleketi Rize'de cuma buluşması: Erdoğan cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti

Memleketi Rize'de cuma buluşması: Erdoğan cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam geldiği memleketi Rize'de, kent merkezindeki Sahil Camii'nde cuma namazını kıldı. Ziyaret, Erdoğan'ın yerel programının ilk adımı olarak kayda geçti.

Sahil Camii'nde karşılaşma:

Namazın ardından cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, bir süre yakınları ve çevredeki vatandaşlarla sohbet etti. Görüşmelerde samimi selamlaşmalar ve kısa sohbetler öne çıktı.

Toplu açılış töreni programı:

Erdoğan, bugün saat 14.00'te Rize Valiliği önünde düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak. Törende, kentte yapımı tamamlanan çeşitli projelerin toplu açılışı gerçekleştirilecek.

Yerel ziyaret kapsamında cuma namazı ve toplu açılış töreni, Erdoğan'ın memleketinde planlanan gündemin başlıca etkinlikleri olarak öne çıkıyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, DÜN AKŞAM GELDİĞİ MEMLEKETİ RİZE’DE SAHİL CAMİİ’NDE CUMA...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, DÜN AKŞAM GELDİĞİ MEMLEKETİ RİZE’DE SAHİL CAMİİ’NDE CUMA NAMAZINI KILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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