M1 Konya AVM'de Eymen ve Çimenle üç seansta eğlence

M1 Konya AVM'de Eymen ile Çimen miniklerle buluşuyor

Fiba CP’nin yönetimini üstlendiği M1 Konya AVM, TRT Çocuk’un sevilen yapımı Eymen ile Çimen'i 11-12-13 Eylül tarihlerinde minik ziyaretçilerle bir araya getiriyor. Organizasyon, ekranlarda severek takip edilen karakterlerin canlı performanslarıyla çocuklara tanışma ve eğlenme imkanı sunacak.

Etkinlik programı:

Etkinlik üç gün boyunca, her gün üç seans halinde düzenlenecek. Seans saatleri 14.00, 16.00 ve 18.00 olarak belirlendi; aileler ve çocuklar uygun gördükleri seansa katılabilecek.

Katılım ve amaç:

Organizasyona katılımın ücretsiz olduğu bildirildi. Programın hedefi, çocuklara ve ailelerine keyifli bir gün yaşatmak ve TRT Çocuk karakterleriyle yüz yüze etkileşim olanağı sağlamak.

TRT ÇOCUK’UN SEVİLEN KARAKTERLERİ EYMEN İLE ÇİMEN, 11-12-13 EYLÜL TARİHLERİNDE M1 KONYA ALIŞVERİŞ MERKEZİ’NDE DÜZENLENECEK OLAN ETKİNLİKTE MİNİK ZİYARETÇİLERLE BİR ARAYA GELİYOR.