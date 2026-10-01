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Erzurum'un offroad rotaları dijital sahneye çıkıyor

KUDAKA destekli Erzurum 4x4: Zirveye Dijital Yolculuk projesiyle kış turizmi dışındaki offroad ve doğa sporları rotaları dijital mecralarda tanıtılacak.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Erzurum'un offroad rotaları dijital sahneye çıkıyor

projenin kapsamı ve hedefi:

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) teknik destek programı kapsamında, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen Erzurum 4x4: Zirveye Dijital Yolculuk projesinin sözleşmesi taraflarca imzalandı. Projenin temel hedefi, ildeki kış turizmi odaklı imajın ötesine geçerek offroad, doğa sporları ve macera rotalarını ulusal ve uluslararası düzeyde görünür kılmak.

prodüksiyon, infografik ve dijital arşiv çalışmaları:

Uygulama aşamasında rotalar hem havadan hem karadan yapılacak profesyonel prodüksiyon çekimleriyle kayıt altına alınacak. Bu çekimler; rota işaretlemeleri, zorluk düzeyleri ve araç donanımı gibi unsurları kapsayacak şekilde modern infografik tasarımlarıyla desteklenecek. Bölgenin sürdürülebilir tanıtımı için geliştirilecek kurumsal sosyal medya stratejileri ve uzman analizleriyle geniş bir dijital görsel arşiv oluşturulması planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında, kamuoyuyla paylaşılacak olan Destinasyon Pazarlama Yol Haritası kentin tanıtım ve gelişim yönünü belirleyecek.

alternatif turizm ve bölge ekonomisine etkisi:

Proje, Erzurum’un yalnızca kış mevsimine bağlı bir destinasyon olmaktan çıkarılmasını amaçlıyor. Offroad ve doğa sporları gibi alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesiyle turist hareketliliğinin 12 aya yayılması, bölge ekonomisine daha yüksek katma değer sağlaması hedefleniyor. Bu yaklaşım, mevcut altyapının daha etkin kullanılmasını ve yerel hizmet sektöründe yeni fırsatların doğmasını öngörüyor.

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUDAKA) TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA, ERZURUM İL KÜLTÜR VE...

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUDAKA) TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA, ERZURUM İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "ERZURUM 4X4: ZİRVEYE DİJİTAL YOLCULUK" PROJESİNİN SÖZLEŞMESİ İMZALANDI. PROJE İLE ERZURUM’UN KIŞ TURİZMİ DIŞINDAKİ MACERA VE DOĞA SPORLARI POTANSİYELİ DİJİTAL DÜNYAYA AKTARILARAK ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖLÇEKTE TANITILACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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