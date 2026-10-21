Erzurum'un tek atlama kuleleri yıl boyunca kullanılmak üzere yenilendi

Erzurum'un tek atlama kuleleri yıl boyunca kullanıma hazırlanıyor

Erzurum Kiremitlik Tepe'de bulunan ve Türkiye'nin tek kayakla atlama tesisi olan atlama kulelerinde kapsamlı yenileme çalışmaları sürüyor. Beton zeminlerin çelik konstrüksiyon üzerine uygulanan ahşap kaplama sistemi ile değiştirilmesi, atlayış rampaları ve düşüş pistlerinin yenilenmesiyle tesisin 12 ay kullanıma açılması hedefleniyor.

yenileme çalışmasının ayrıntıları:

Yapılan çalışmalarda beton zeminde yaşanan genleşme ve zemin problemlerine çözüm olarak beton yerine çelik üstüne ahşap kaplama uygulandı. Ana rampalar ile birlikte altyapı sporcularının eğitim aldığı K20 ve K40 rampalarında da onarımlar tamamlandı. Tesis etrafındaki otel, Kamp Eğitim Merkezi, Olimpik Hazırlık Merkezi, Sporcu Eğitim Merkezi ve mekanik tesisler de yenilenerek kamp altyapısı güçlendirildi.

Küçük rampalar olan 20'lik ve 40'lık onarımları bitirilirken, tesisin en büyük rampası 125'lik rampanın yaklaşık 20 gün içinde tamamlanıp Kasım ayı içinde sporcuların kullanımına sunulması planlanıyor. İnrun adı verilen atlayış rampalarında ise kışın buz sistemi, yazın sulama sistemi kullanılarak yüzeyin yıl boyunca atlamaya uygun hale getirilmesi amaçlanıyor.

hedefler: uluslararası kamplar ve rekabetçi kullanım:

Yenileme çalışmalarının temel hedefi tesisin sadece kışın değil yaz aylarında da atlanır hale gelmesiyle uluslararası kamp ve yaz yarışmalarına ev sahipliği yapmasını sağlamak. Bu sayede olimpik sporcuların antrenman için yurt dışına gitme ihtiyacının azalması, Kayak Federasyonu ile yürütülen ortak çalışma planları kapsamında yaz dönemlerinde hem kamp hem de organizasyonların Erzurum'da toplanması hedefleniyor.

Yetkililer, tesisin yüksek irtifadaki konumunun 2028 Avrupa Kış Oyunları ve 2029 Üniversite Oyunları'na katkı sağlayacağını belirtiyor. Ayrıca altyapı sporcularının geçen yıldan beri küçük rampalarda sürdürdükleri antrenmanların, onarımların tamamlanmasıyla birlikte 3-4 yıl içinde büyük rampalarda atlayış yapabilecek seviyeye gelmesi bekleniyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Beton zeminden ahşap zemine dönüldü. Bu değişiklik, eksi ve artı sıcaklık farklarından kaynaklı genleşme sorununu ortadan kaldıracak ve tesislerimizin 12 ay boyunca kullanılmasını sağlayacak" şeklinde konuştu. Çakmur, 125'lik rampanın yılsonunda hazır hale geleceğini ve önümüzdeki sezondan itibaren büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek seviyeye ulaşacaklarını vurguladı.

Yenilenen inrun sistemleri sayesinde hem kış koşullarında buzla hem de yaz dönemi sulama sistemiyle yüzey daha kaygan hale gelerek antrenman ve yarışlara uygun olacak; bu da Erzurum'u atlama sporları için daha cazip bir merkez haline getirecek.

Türkiye'nin ilk ve tek atlama kuleleri yenilenerek yeni sezona hazırlanıyor