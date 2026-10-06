Eş zamanlı baskında 111 gözaltı: üç ilde 63 adrese operasyon

Operasyonun yürütülüşü

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, narkotik ekiplerinin katılımıyla Aydın, Muğla ve Denizli illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yetkililer, toplam 63 adrese düzenlenen baskınlarda arama yapıldığını ve 111 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Aramalarda ele geçirilen malzemeler:

Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır çeşitli miktar ve türlerde uyuşturucu maddelerin yanı sıra 18 cep telefonu, 2 bilgisayar, 2 USB bellek, 3 tabanca, 19 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1 elektronik terazi ve 34 bong aparatı ele geçirildi.

Soruşturma ve sonraki adımlar:

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Operasyon, bölgedeki uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalardan biri olarak kayda geçti.

AYDIN MERKEZLİ 3 İLDE, 63 ADRESE UYUŞTURUCU OPERASYONU