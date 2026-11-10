Eş zamanlı operasyonlarda 76 ilde uyuşturucu şebekelerine büyük darbe

Operasyonun geniş kapsamı:

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda son iki haftada 76 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda toplam 2 ton 19 kilogram 652 gram uyuşturucu madde ile 5 milyon 36 bin 460 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, operasyonlarda 2 bin 152 şüpheli yakalandı; bunlardan 1.204 kişi tutuklandı, 364 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüpheliler hakkında adli işlemler sürüyor.

Katılım ve araç-gereç detayları:

Operasyonlara toplam 2 bin 820 ekip ve 4 bin 785 personel katıldı. Ayrıca harekâtlarda 14 hava aracı ile 39 narkotik dedektör köpeği görev aldı. Bu sayısal veriler, operasyonun ülke çapında geniş bir koordinasyonla yürütüldüğünü gösteriyor.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Yetkililer, uyuşturucunun "birçok suçu besleyen karanlık bir ana damar" olduğunu vurgulayarak, bu damarın kurutulmasının çocukların, gençlerin ve ailelerin geleceğini korumak açısından önemine dikkat çekti. Açıklamada, mücadeleye kararlılıkla devam edileceği ve görev alan ekiplerle Cumhuriyet Başsavcılıklarının gayretlerinin takdir edildiği belirtildi.

Operasyonun sonuçları, kolluk kuvvetlerinin organize suç ve uyuşturucu ticaretine karşı yürüttüğü eşzamanlı çalışmanın boyutunu ortaya koyuyor. Yetkililer, ele geçirilen miktar ve tutuklamalar üzerinden yürütülecek soruşturmalarla şebekelerin daha geniş çaplı çözüleceğini bildiriyor ve emeği geçen güvenlik güçlerini tebrik ediyor.

‘Uyuşturucu Madde Satıcılarına’ yönelik 76 ilde düzenlenen operasyonlarda bin 204 kişi tutuklandı