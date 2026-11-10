Sürücü tarlaya uçan otomobilden hafif yaralı kurtuldu

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde sabaha karşı meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kaza, Kahramanmaraş - Kayseri karayolu üzerinde gerçekleşti.

Kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen araç seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü hafif yaralı olarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve muhtemel inceleme:

Olay yerinde güvenlik güçleri ve yetkililer tarafından gerekli tespitler yapıldı; kazanın kesin nedeni için inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında olayın oluş biçimi ve olası etkenler araştırılıyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN ONİKİŞUBAT İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK TARLAYA SAVRULAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAFİF YARALANDI.