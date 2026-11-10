Dolar 50,1120 -0,21%
Euro 56,3839 +0,12%
Bist 11.763,67 +0,44%
Altın Gram 6.592,45 -0,55%
EUR/USD 1,1228 +0,09%
Brent Petrol 89,42 -3,40%
--°

Sürücü tarlaya uçan otomobilden hafif yaralı kurtuldu

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde sabaha karşı kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tarlaya uçtu; sürücü hafif yaralandı, inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Sürücü tarlaya uçan otomobilden hafif yaralı kurtuldu

Sürücü tarlaya uçan otomobilden hafif yaralı kurtuldu

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde sabaha karşı meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kaza, Kahramanmaraş - Kayseri karayolu üzerinde gerçekleşti.

Kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen araç seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü hafif yaralı olarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve muhtemel inceleme:

Olay yerinde güvenlik güçleri ve yetkililer tarafından gerekli tespitler yapıldı; kazanın kesin nedeni için inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında olayın oluş biçimi ve olası etkenler araştırılıyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN ONİKİŞUBAT İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK TARLAYA SAVRULAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ...

KAHRAMANMARAŞ’IN ONİKİŞUBAT İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK TARLAYA SAVRULAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAFİF YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Başkent beyaza büründü: Ankara’da gün karla açıldı
images

çorum’da ambulansa yol verme girişimi kavşağı kaza getirdi: 10 yaralı
images

Gece yürüyüşünde Sitilce mevkiinde şarampole yuvarlandı, M.K. yaralandı
images

Parkta bıçaklanarak ölen Celal Can için 15 yıl hapis kararı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kahramanmaraş'ta kasım indirimlerine eş zamanlı denetim

Marmaris'te gençlerin oratoryosunda Atatürk'ün mirası yansıtıldı

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Miniklere mobil araçla uygulamalı trafik bilinci aşılandı

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi