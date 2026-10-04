Esenler'de damperi açık kalan kamyonun çarptığı tabelalar yol trafiğini kısa süreli durdurdu

Esenler'de yol kenarındaki tabelalar kamyonla devrildi

İstanbul Esenler'de bugün saat 11.30 civarında gerçekleşen olayda, damperi açık kalan bir kamyonun yol kenarındaki tabelalara çarpması sonucu bir tabela devrildi. Kazada yaralanma olmadığı öğrenilirken, sürücünün olay yerinden ayrıldığı iddia edildi.

Kazanın seyri ve hasar:

Olay, Oruç Reis Mahallesi Metris kavşağı TEM otoyolu bağlantısı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre kamyon önce bir tabelaya çarptı; yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra başka bir tabelaya daha çarpan araç, çarpmanın etkisiyle tabelalardan birinin devrilmesine neden oldu. Çarpmanın yol açtığı hasar, tabela ve çevresinde görüldü, ancak kazada can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Müdahale ve yolun durumu:

İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle devrilen tabela kaldırıldı ve yol güvenli hale getirilerek trafik yeniden açıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

ESENLER'DE DAMPERİ AÇIK KALAN KAMYON, TABELALARA ÇARPARAK DEVRİLMESİNE NEDEN OLDU.