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Esenyurt Haramidere'de kaza: ağır yaralanan kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi

E-5 Haramidere mevkiinde kamyonetin aydınlatma direğine çarpması sonucu ağır yaralanan 33 yaşındaki Jorabel Toklybayev hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:41

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Esenyurt Haramidere'de kaza: ağır yaralanan kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaza detayları:

E-5 kara yolu Haramidere mevkiinde sabah saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada, bir araçla çarpışan kamyonet yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Jorabel Toklybayev (33) çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Kaza sonrası olay yerindeki vatandaşlar, Toklybayev'e kalp masajı gibi ilk yardım uyguladı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye sevk edilen sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Görüntüler ortaya çıktı:

Yaşanan kazaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı ve kaza anı kayıtlara geçti. Yetkililerin açıklaması ve soruşturma ayrıntılarıyla ilgili resmi bir duyuru bekleniyor.

ESENYURT’TA FECİ KAZADA AĞIR YARALI HASTANEYE KALDIRILAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ. KAZAYA AİT...

ESENYURT’TA FECİ KAZADA AĞIR YARALI HASTANEYE KALDIRILAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ. KAZAYA AİT GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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