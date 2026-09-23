Esenyurt Haramidere'de kaza: ağır yaralanan kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaza detayları:

E-5 kara yolu Haramidere mevkiinde sabah saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada, bir araçla çarpışan kamyonet yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Jorabel Toklybayev (33) çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Kaza sonrası olay yerindeki vatandaşlar, Toklybayev'e kalp masajı gibi ilk yardım uyguladı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye sevk edilen sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Görüntüler ortaya çıktı:

Yaşanan kazaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı ve kaza anı kayıtlara geçti. Yetkililerin açıklaması ve soruşturma ayrıntılarıyla ilgili resmi bir duyuru bekleniyor.

ESENYURT’TA FECİ KAZADA AĞIR YARALI HASTANEYE KALDIRILAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ. KAZAYA AİT GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.