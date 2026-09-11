Esenyurt'ta asansörde mahsur kalan çocukları kurtarma girişimi cana mal oldu

Esenyurt'ta asansörde yaşanan olayda apartman görevlisi yaşamını yitirdi

Esenyurt ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2300. Sokak adresindeki 9 katlı bir apartmanda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, asansörde mahsur kalan çocukları kurtarmaya çalışan apartman görevlisi asansörün aniden hareket etmesiyle araya sıkıştı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, olay akşam saatlerinde gerçekleşti. Apartmanda görevli olan kişi, asansörde kalan çocukları kurtarmak amacıyla müdahale ettiği sırada asansör hareket etti ve görevli asansör ile kat arasına sıkıştı. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre görevli, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri çalışmalar yaptı. Ekipler, sıkışan kişiyi bulunduğu yerden çıkardı ve cenaze aracıyla nakledildi. Polis ekiplerinin, olayda herhangi bir ihmal olup olmadığını belirlemek üzere soruşturma başlattığı öğrenildi.

Yetkililer, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti. Olayın ayrıntıları ve soruşturmanın sonuçları polis tarafından açıklanacak.

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