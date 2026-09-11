Yeniköy'de dönüş manevrası sırasında tırla otomobil çarpıştı

Yeniköy Mahallesi'nde trafik kazası

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde, Eskişehir-Sivrihisar kara yolunun kırsal Yeniköy Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada tır ile otomobil çarpıştı. Olayda otomobil sürücüsü E.K. (78) hafif şekilde yaralandı.

Kaza anı ve yaralanma:

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir yönünden Sivrihisar istikametine seyir halinde olan 35 NL 913 plakalı otomobilin sürücüsü E.K., Yeniköy Mahallesi'ne dönmek istediği sırada aynı yönde ilerleyen 01 ZD 676 dorse plakalı tırı fark etmedi. Tırın sol ön kısmı ile otomobilin sağ ön kısmının çarpışmasıyla kaza gerçekleşti. Kazada sürücü E.K. hafif yaralandı ve olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Müdahale ve inceleme:

Sürücüye olay yerinde müdahale eden sağlık ekipleri, E.K.'nin hastaneye gitmeyi kabul etmediğini bildirdi. Kazayla ilgili olarak jandarma tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

KAZA YAPAN ARAÇLAR