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Damar erişimi polikliniği Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi süreçlerini hızlandırıyor

Bursa Şehir Hastanesi'nde 1 Eylül 2026'da açılan Damar Erişimi Polikliniği, hemodiyaliz ve kemoterapi hastalarına hızlı ve güvenli damar erişimi sunacak.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 19:49

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EDİTÖR: Serkan Varol

Damar erişimi polikliniği Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi süreçlerini hızlandırıyor

Damar erişimi polikliniği hasta odaklı hizmete başladı

Bursa Şehir Hastanesi bünyesinde 1 Eylül 2026 itibarıyla hasta kabulüne başlayan Damar Erişimi Polikliniği, özellikle hemodiyaliz ve kemoterapi tedavisi gören hastaların damar erişim işlemlerini daha hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Yeni birimler, damar erişimi planlaması ve uygulamasında koordinasyonu güçlendirerek tedavi akışlarını kısaltmayı hedefliyor.

Poliklinikte sunulan hizmetler:

Poliklinikte gerçekleştirilecek işlemler arasında kalıcı ve geçici hemodiyaliz kateteri uygulamaları, subkutan port kateter yerleştirmeleri, arteriyovenöz fistül operasyonları, komplike greftli arteriyovenöz fistül operasyonları ve çeşitli endovasküler tedaviler bulunuyor. Bu kapsam, vasküler erişim gerektiren tedavi süreçlerinde bütüncül bir yaklaşım sunmayı hedefliyor.

Hasta erişimi ve organizasyon avantajları:

Hastaların işlemlere daha hızlı ulaşabilmesi için poliklinikte randevusuz hasta kabulü de uygulanıyor. Hizmet, Bursa Şehir Hastanesi Zemin Kat A Blok A1 Poliklinik Alanı’nda veriliyor ve birim içi planlama ile tedaviye yönlendirme süreçlerinin hızlandırılması öngörülüyor.

Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin konuyla ilgili olarak, "Hastalarımızın tedavi süreçlerinde ihtiyaç duydukları işlemlere mümkün olan en kısa sürede ulaşabilmeleri bizim için önemli. Damar Erişimi Polikliniğimiz ile bu alandaki hizmet kapasitemizi güçlendirerek hastalarımızın tedavi süreçlerine önemli bir katkı sunmayı amaçlıyoruz" dedi. Yeni polikliniğin özellikle kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyaliz gören ve kanser tedavisi sürecinde damar erişimine ihtiyaç duyan hastalara önemli kolaylık sağlaması bekleniyor.

BURSA ŞEHİR HASTANESİ’NDE DAMAR ERİŞİMİ POLİKLİNİĞİ HİZMETE AÇILDI

BURSA ŞEHİR HASTANESİ’NDE DAMAR ERİŞİMİ POLİKLİNİĞİ HİZMETE AÇILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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