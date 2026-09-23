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Esenyurt'ta büyük çaplı operasyon: 272 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyeti'nin Esenyurt'ta düzenlediği operasyonda, 2 adreste yapılan aramalarda toplam 272 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Esenyurt'ta büyük çaplı operasyon: 272 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Esenyurt'ta 272 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda Esenyurt ilçesinde iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında toplam 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

operasyonun kapsamı ve ele geçirilen maddeler:

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda kimyasal ve uyuşturucu maddeye ulaşıldı. Aramalarda ele geçirilenler arasında 262 kilo 250 gram sıvı metamfetamin, 10 kilo 200 gram kristal metamfetamin, 34 litre 450 gram aseton ve 1 kilo katkı maddesi bulunuyor. Operasyon kapsamında toplamda 272 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

gözaltılar ve soruşturmanın seyri:

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler devam ediyor. Yetkililer, ele geçirilen maddelerin kaynağı ve dağıtım zincirine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtiyor. Olayla ilgili olarak yürütülen incelemeler, delillerin değerlendirilmesi ve olası bağlantıların tespitine odaklanmış durumda.

Emniyet birimleri, benzer suçların engellenmesi ve organize şebekelerin çökertilmesine yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı. Kamu güvenliğine yönelik bu tür müdahalelerin, bölgedeki uyuşturucu ticaretine darbe vurmayı hedeflediği bildirildi.

OPERASYONDA 272 KİLO 450 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

OPERASYONDA 272 KİLO 450 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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