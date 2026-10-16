Esenyurt'ta sağanak sonrası hızlı müdahale: tahliye, temizlik ve destek çalışmaları

Esenyurt Belediyesi ekipleri sel sonrası sahada: anlık müdahale ve koordinasyon

Esenyurt Belediyesi ekipleri, İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışların hemen ardından ilçede meydana gelen su baskınlarına karşı yoğun bir çalışma yürüttü. Vatandaşların ihbarları doğrultusunda sahaya çıkan ekipler, evlerde, iş yerlerinde ve ibadethanelerde tahliye ve su tahliyesi gerçekleştirdi.

tahliye ve kanal temizliği:

Ekipler, su altında kalan işletme ve ibadethanelerde öncelikle can ve mal güvenliğini sağlamak için tahliye işlemleri yaptı. Ayrıca olası yeni baskınların önüne geçmek amacıyla tıkanan mazgallar temizlenerek su akışının düzenlenmesine yönelik müdahaleler gerçekleştirildi. Bu çalışmalar, kısa vadeli riskin azaltılmasına odaklandı.

temizlik, hasar tespiti ve destek hizmetleri:

Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, selin çekilmesinin ardından ilçenin farklı noktalarında çevre temizliği yaparak oluşan kirliliğin giderilmesine katkı sundu. Aynı zamanda zabıta ekipleri, evlerinde hasar oluşan vatandaşlar için zarar tespit çalışmaları yürüterek, daha kapsamlı yardım planlamasının önünü açtı.

sosyal yardım ve kısa vadeli ihtiyaçların karşılanması:

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri selden etkilenen vatandaşlara yemek dağıtımı yaparak mağduriyetlerin hafifletilmesine destek oldu. Bu insani yardım, özellikle evleri zarar gören ailelerin ilk ihtiyaçlarının karşılanmasında öncelik taşıdı.

Belediye ekiplerinin eş zamanlı yürüttüğü tahliye, temizlik ve tespit çalışmaları, altyapı üzerindeki baskının azaltılmasına ve vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik anlık bir müdahale örneği oluşturdu. Yetkililer, vatandaşların benzer durumlarda belediyeyle iletişime geçmesi ve tıkanıklık bildiriminde bulunmasının önemine dikkat çekti.

ESENYURT BELEDİYESİ EKİPLERİ, İSTANBUL’U ETKİSİ ALTINA ALAN SAĞANAK YAĞIŞLARIN ARDINDAN SU BASKINLARININ YAŞANDIĞI EV, İŞ YERİ VE İBADETHANELERDE TAHLİYE ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRDİ.